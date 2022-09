Frontignano e Bolognolaski,

un nuovo weekend in montagna

ALTA QUOTA - Il ceo Francesco Cangiotti: «Con questi bellissimi fine settimana di inizio autunno confidiamo molto nel trend positivo che abbiamo avuto per il periodo estivo»

8 Settembre 2022 - Ore 16:00 - caricamento letture

Dopo i temporali degli ultimi giorni, le previsioni meteo annunciano un nuovo fine settimana all’insegna del bel tempo e clima ancora di stampo estivo, ideale per trascorrere questi fine settimana in montagna.

Continuano infatti le aperture tutti i fine settimana delle località di Frontignano e Bolognolaski che quest’estate hanno fatto registrare ottime presenze e ora si punta molto anche nella stagione autunnale. Francesco Cangiotti Ceo della soc. Funivie Bolognolaski che ha in concessione gli impianti di Bolognola e Frontignano ci racconta: «Con questi bellissimi fine settimana di inizio autunno confidiamo molto nel trend positivo che abbiamo avuto per il periodo estivo, infatti ora che le località balneari sono in procinto di chiusura, molti clienti sceglieranno sicuramente la montagna per passare delle belle giornate all’aria aperta e godere del sole settembrino e del clima ancora molto gradevole, ammirando via via i bellissimi colori autunnali che le nostre montagne offrono.

A Frontignano continueremo con l’apertura tutti i fine settimana della seggiovia Saliere, del Bike Park con relativo noleggio e del rifugio Saliere Mountain Lounge per tutto il mese di settembre fino al 9 ottobre. Dopo questa data probabilmente sceglieremo di chiudere per poter preparare la stazione al meglio per la stagione invernale, preparativi che comunque sono già iniziati da diversi giorni, infatti stiamo lavorando e completando con molta celerità, grazie all’impegno del nostro Direttore di Esercizio l’ing. Rinaldi, i collaudi delle seggiovie Saliere e Belvedere, così che le due seggiovie saranno pronte per entrare in funzione alla primissima neve. Un grande successo è stato riscontrato dalla nostra clientela per le serate con cena in quota al rifugio Saliere che effettuiamo solo su prenotazione il sabato sera e appunto viste le continue richieste le serate continueranno tutti i sabati, meteo permettendo fino a sabato 8 ottobre.

Sul versante Bolognola – continua Cangiotti – con lo ZChalet ormai un punto di riferimento dei giovani e non solo per la montagna dei Sibillini, resteremo aperti tutti i fine settimana meteo permettendo anche per tutto il periodo autunnale quindi non solo settembre, ma anche nei mesi di ottobre e novembre aspettando così la prima neve e la stagione invernale. Dalla prossima settimana invece inizieremo anche su Bolognolaski la preparazione delle sciovie e delle piste per la stagione invernale, con i controlli alle funi e la manutenzione e montaggio dei traini, reti di protezione, cannoni ecc… Quest’anno nonostante il caro energia e gasolio, per incoraggiare i nostri clienti a scegliere le nostre località non apporteremo rialzi ai prezzi degli skipass; ricordo anche che fino al 30 settembre sarà possibile acquistare gli skipass stagionali sia per Frontignano sia per Bolognola o anche unificati con tariffe scontate per la prevendita che quest’anno sarà unica, poi dopo il 30 settembre le tariffe saranno a prezzo pieno. www.frontignano360.it – www.bolognolaski.it – www.zchalet.it

