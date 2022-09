Gimbo Tamberi riconquista il diamante:

a Zurigo vola a 2.34

e bissa il successo in Diamond League

ATLETICA - Gara esaltante per l'altista anconetano. Oggi pomeriggio il campione olimpico in carica ha conquistato il podio in un testa a testa con l’americano JuVaughn “Mr. Jump” Harrison

di Antonio Bomba

Bis di Gimbo Tamberi in Diamond League che poco fa a Zurigo ha bissato il successo del 2021 nella sua specialità, il salto in alto. Una gara tirata ed esaltante che il campione olimpico in carica ha conquistato in un testa a testa con l’americano JuVaughn “Mr. Jump” Harrison.

Per entrambi la misura di 2.34 metri saltati. Tuttavia la vittoria è stata assegnata all’anconetano grazie al minor numero di errori commessi durante la gara. Terzo Django Lovett con 2.32 mentre il fuoriclasse Mutaz Barshim e l’ucraino Andriy Protsenko non hanno brillato come ci si aspettava. La misura di 2.34 è tra l’altro il primato stagionale per Tamberi che chiude così alla grande un 2022 che lo ha visto laurearsi poche settimane fa campione d’Europa.

