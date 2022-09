Arriva la pioggia, allerta gialla

METEO - La Protezione Civile della Regione ha emanato un bollettino, valido dalla mezzanotte di oggi alle 14 di domani: «Al mattino sono attese precipitazioni sparse nelle zone dell'entroterra, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Nella seconda parte della giornata non si escludono locali e brevi fenomeni»

Piogge nella giornata di domani, emanata l’allerta meteo della Protezione Civile della Regione. Nelle zone dell’entroterra, tra cui il Maceratese, «al mattino sono attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Nella seconda parte della giornata non si escludono locali e brevi fenomeni» L’allerta gialla è valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani. Queste le previsioni per domani. «Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti nella prima parte della giornata e verso sera – si legge nel bollettino meteo della Regione -. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Il mare sarà poco mosso, maggiormente nella seconda parte della giornata. I venti: da sud-ovest nelle zone interne, da sud-est lungo la costa, prevalentemente di moderata intensità». Piogge previste anche per venerdì. «Rovesci o temporali sparsi, più probabili nel settore centro-meridionale e durante le ore pomeridiane».

