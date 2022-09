Nuovo comandante della Compagnia:

Picchiotti entra in servizio a Macerata

ARMA - Il maggiore ha preso servizio al comando provinciale. Avvicendamento anche a Civitanova alla guida del Norm: arriva il sottonente Cristian Mucci mentre Alfredo Russo va a comandare il Nas ad Ancona

Nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Macerata, da oggi è entrato in servizio il maggiore Giorgio Picchiotti. L’ufficiale, 49 anni, originario di Chieti, arriva dalla Toscana dove ha diretto per cinque anni la Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana in provincia di Lucca. Prende il posto del tenente colonnello Roberto De Paoli che entra in servizio al Reparto operativo del comando provinciale di Sondrio.

Picchiotti ha iniziato la sua carriera nell’Arma nel 1993. Ha frequentato il corso marescialli alla scuola marescialli di Velletri e Firenze e ha prestato servizio a Rimini, sia alla stazione carabinieri che al Nucleo operativo e radiomobile. Nel 2003 è diventato sottotenente. L’anno seguente e fino al 2007 ha comandato il Norm della Compagnia di Comacchio. Dal 2007 al 2011 con il grado di tenente e capitano ha comandato il Norm della Compagnia di Faenza. Altro incarico nel 2011 quando, per 4 anni, ha comandato la Compagnia comando e servizi del quinto reggimento Emilia Romagna, a Bologna. Dal 2015 al 2017 ha prestato servizio al comando provinciale di Forlì. Poi la promozione a maggiore e il nuovo incarico a Garfagnana. Nel suo curriculum ci sono anche varie missioni internazionali nei Balcani. È stato a Pristina in Kosovo nel 2003 e in seguito nel 2016 e 2017. Ed è stato a Sarajevo nel 2006. Picchiotti è laureato in Giurisprudenza, in scienze dell’amministrazione e ha un master di primo livello in Criminologia e studi giuridici. Ha due figli uno di 14 a l’altro di 2 anni.

CIVITANOVA – Anche alla Compagnia di Civitanova si è registrato un cambio, in questo caso al comando del Nucleo operativo e radiomobile. Nei giorni scorsi il tenente Alfredo Russo, dopo circa 18 mesi in servizio in città ha assunto il comando del Nas di Ancona. Russo nei 18 mesi in cui ha lavorato a Civitanova ha raggiunto importanti traguardi nella prevenzione e nel contrasto allo spaccio di droga. Al suo posto è arrivato il sottotenente Cristian Mucci, 38 anni, originario di Teramo, laureato in Giurisprudenza. Nell’Arma è entrato nel 2008 alla scuola allievi di Roma. Ha lavorato come primo incarico a Conegliano Veneto poi nel 2011 ha frequentato il corso per marescialli di Velletri. È arrivato quello stesso anno nelle Marche dove ha lavorato alla stazione di Amandola. Poi ha prestato servizio alla stazione di Ascoli e in quella di Bettolle, nel Senese. Dal dicembre 2020 al luglio 2022 ha frequentato il corso applicativo biennale alla scuola ufficiali di Roma. Concluso il periodo di formazione dalla scorsa settimana è arrivato a Civitanova dove ha assunto il comando del Norm.

