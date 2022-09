«Artemigrante nata da 5 amici,

ora siamo a 23 edizioni consecutive»

Tra i big di quest’anno il rapper Piotta

MACERATA - Marco Cecchetti, fondatore e organizzatore, in vista della nuova edizione al via l'8 settembre. «Sarà un festival divertente, con esempi di livello altissimo di circo contemporaneo e arte di strada»

di Leonardo Giorgi

«È nato tutto più di vent’anni fa dall’idea di cinque amici, tra universitari e non, come me. Ventitré edizioni consecutive dopo eccoci ancora qui, con i bambini che nel 2000 stavano nel passeggino e che oggi vedo per le strade di Macerata».

Il fondatore e organizzatore Marco Cecchetti commenta così l’imminente partenza del nuovo capitolo di Artemigrante, il festival internazionale di circo contemporaneo e teatro di strada. In scena tra le piazze e le vie del centro storico di Macerata da giovedì 8 fino a domenica 11, il festival è uno dei pochi eventi di questo tipo in Italia riusciti ad andare avanti anche durante gli anni delle restrizioni anti Covid, con tutte le attenzioni del caso. «Non è stato facile – ammette Cecchetti – ma stiamo vivendo un cauto ritorno alla normalità».

Per l’occasione, gli organizzatori hanno voluto rendere il festival il più possibile aperto a tutti. Gli sponsor dell’evento sono stati utilizzati diversamente dalle modalità convenzionali: sono gli stessi sponsor infatti ad aver pagato i biglietti del pubblico della maggior parte degli eventi in scena. Seguendo le indicazioni sul sito ufficiale del festival è possibile quindi assicurarsi un posto gratuito in molti degli spettacoli che si terranno nei giorni del festival.

Si inizia giovedì alle 22 con lo show del Circo Bipolar in piazza della Libertà, per un susseguirsi di appuntamenti che dureranno per tutto il fine settimana. Uno dei big della manifestazione di quest’anno è certamente Piotta, il leggendario rapper e produttore musicale romano che porterà il suo tour 2022 sempre in piazza della Libertà alle 23 di venerdì. Tra gli ospiti del festival anche il mago cubano Ernesto Planas Roldan, un International master of magic, vincitore di premi internazionali e famoso per i suoi spettacoli ricchi di colpi di scena. «Quest’anno – aggiunge Cecchetti – torna anche Artemercante. Tra gli spettacoli e le performance degli artisti di strada, ci sarà anche un bel mercatino. In pratica stiamo cercando di fare di tutto per far tornare l’atmosfera del 2018, prima della pandemia. Quello che è sicuro è che sarà un festival divertente, con esempi di livello altissimo di circo contemporaneo e arte di strada. Secondo me siamo diventati un punto di riferimento».

