Premio “Novella Torregiani”,

cerimonia alla pinacoteca Moroni

PORTO RECANATI - Sabato 10 settembre alle 17 si terrà la premiazione della sesta edizione

Premio nazionale “Novella Torregiani”, sabato 10 settembre si terrà la cerimonia di premiazione della sesta edizione. Appuntamento, a partire dalle 17, alla pinacoteca civica “Moroni” all’interno del castello svevo di Porto Recanati. Ideato e presieduto dalla poetessa e biologa Emanuela Antonini e organizzato annualmente dall’associazione euterpe APS di Jes, è patrocinato dalla Regione, dall’Assemblea legislativa della Regione, dalle Province di Ancona e Macerata e dai Comuni di Porto Recanati e Recanati. L’evento è pensato per ricordare la maestra Novella Torregiani (1935-2015), nota poetessa sia in italiano che in dialetto, scrittrice, fotografa, organizzatrice e promotrice culturale che per tanti anni ha organizzato eventi, mostre e concorsi letterari nella sua zona.

La commissione di giuria, diversificata per le varie sezioni a concorso, è composta da esponenti del panorama culturale e letterario nazionale. Per la poesia in italiano e in dialetto: Carmen De Stasio, Carla Maria Casula, Angela Catolfi e Luisa Ferretti. Per il racconto breve: Carmen De Stasio, Cristina Biolcati, Gioia Casale e Valerio Mingarelli. Per lo haiku: Carmen De Stasio, Daniele Garofalo, Cinzia Pitingaro e Antonio Sacco. Presidente di Giuria delle sezioni letterarie è Carmen De Stasio mentre il presidente onorario per le sezioni letterarie è Sergio Camellini. Per la sezione pittura la giuria è formata da Melita Gianandrea (presidente), Maristella Angeli, Deborah Coli e Lucia Spagnuolo, mentre la giuria per la sezione fotografia è stata formata da Lorenzo Cicconi Massi (presidente), Andrea Bevilaqua, Ignacio Maria Coccia e Onorina Lorenzetti.

A vincere questa edizione del concorso, nella posizione principale del podio per ciascuna categoria, sono stati: Elisabetta Liberatore di Pratola Peligna (L’Aquila) per la sezione poesia in lingua italiana con l’opera “In carcere”; Andreina Trusgach di San Leonardo (Udine) per la sezione poesia in dialetto con l’opera “Kar se zdi”; Antonella Malvestiti di Sant’Elpidio a Mare per la sezione racconto breve con l’opera “Il coloramuri”; Carmela Marino di Roma per la sezione haiku; Judith Offord di Fermo per la sezione pittura con l’opera “Immersa nella storia” e Giovanni Conti di Olginate (Lecco) per la sezione fotografia con l’opera “Cromatismo”.

Il premio speciale (fuori concorso) “alla carriera” di questa edizione verrà attribuito al poeta, artista e incisore Giorgio Voltattorni di Cupra Marittima (Ascoli). Precedenti premi “alla carriera” sono stati attribuiti al critico d’arte Armando Ginesi di Jesi (recentemente scomparso), alla scrittrice e indigenista Loretta Emiri di Fermo, all’artista e incisore Ottorino Pierleoni di Sant’Elpidio a Mare, al fotografo Riccardo Gambelli di Senigallia (Ancona) e alla scrittrice di origini sarde Antonietta Langiu, residente nel Fermano. Tra i premiati della nostra regione figurano: per la poesia in lingua italiana Daniela Gregorini di Ponte Sasso di Fano e Gessica Giorgetti di Civitanova; per il racconto breve Lucy Ribichini di Porto Sant’Elpidio, Gabriele Andreani di Pesaro e per la fotografia Emanuele Sassaroli di Maiolati Spontini.

A presentare la serata saranno Emanuela Antonini (fondatrice e presidente del premio) e Lorenzo Spurio (presidente euterpe Aps). Gli intervalli musicali alla chitarra saranno curati dal Maestro Massimo Agostinelli. L’ingresso, libero e gratuito, sarà consentito fino ad esaurimento posti. Info:

ass.culturale.euterpe@gmail.com. Telefono: 3275914963.

