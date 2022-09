Dopo due anni di stop,

torna la Festa de le Casette

MACERATA - Si inizia oggi con il tradizionale appuntamento che coinvolge corso Cairoli, serata conclusiva giovedì. Ecco il programma. Modiche alla viabilità

Prende il via oggi, dopo due anni di stop a causa della pandemia, la tradizionale Festa de le Casette a Macerata, organizzata dall’omonimo Comitato festeggiamenti in collaborazione con la Pro Loco Macerata, la Parrocchia del Sacro Cuore e il patrocinio del Comune. Un ricco calendario di iniziative, fino all’8 settembre, vedrà protagonista lo storico quartiere della città.

Il primo appuntamento è per oggi alle 17 con “Ri – Torno a Villa Cozza / Un parco da RI-scoprire tra storia urbana, piante spontanee e alberi secolari, in buona compagnia”, una visita guidata nel parco con piccolo aperitivo a cura di Ircr.

“Cassett’Art” invece è il titolo della mostra a cura di Gianni Paletti che verrà inaugurata domani alle 17, mentre alle 21.30 l’appuntamento è in via Cucchiari con la commedia dialettale in due atti “Lu gavinettu dentisticu e esse surdu che comodità” messa in scena dalla compagnia teatrale Madonna del Monte.

Tre invece le iniziative organizzate per mercoledì. Si inizia alle 16,30, nel giardino di via Ariani, con il laboratorio per bambini “Facciamo le candeline… poi merenda con pane e miele” e si prosegue alle 17.30, nella sala Cesanelli dell’Arena Sferisterio, con la conferenza di Fabio Pallotta “La storia del fiume Chienti” a cura dell’Associazione Culturale “Le Casette”. A chiusura di giornata, alle 21,30, in via Cucchiari, ci sarà “Cinemonde” spettacolo di balletti del Centro Danza El Duende diretto da Elvira Pardi.

Giovedì, giornata conclusiva dei festeggiamenti, alle 20, lungo corso Cairoli, tavolata con vincisgrassi e tanto altro. Ad allietare la serata musica live con quattro postazioni.

Per quanto riguarda il programma religioso, l’8 settembre, in occasione della festa della Madonna del Buon Consiglio cui è dedicata la parrocchia, alle 18,30 in via Cucchiari Santo rosario e alle 19 solenne concelebrazione presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi animata dalla corale dei Pueri Cantores. In caso di maltempo si terrà nella chiesa del Sacro Cuore.

Durante tutti i giorni della festa, in via Cucchiari rimarrà aperta la Pesca di Beneficenza organizzata dai Pueri Cantores.

In occasione della festa, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione stradale nelle aree interessate dalla manifestazione.

Il provvedimento prevede divieto di sosta con rimozione forzata: in via Cucchiari e via Ariani (lato coso Cairoli Cairoli), dal 5 al 8 settembre con orario 0-24; in corso Cairoli ambo i lati – (tratto compreso tra via Beniamino Gigli e piazza Nazario Sauro), valido dalle 14,30 dell’8 settembre alle 00,30 del giorno seguente; in via Severini, sul lato sinistro in direzione corso Cairoli, sugli stalli Apm a “spina” prospicienti i numeri civici dal 3 al 9 e sull’ultimo tratto che conduce in corso Cairoli antistante il civico n. 1 (compreso stallo riservato ad invalidi) per manovra autobus e autocarri; lato destro, sugli stalli Apm a “spina” prospicienti i numeri civici dal 10 al 18 per manovra autobus e autocarri; in via Aleandri, nell’area prospiciente il civico n° 1 (ultimi tre stalli di sosta prima della curva per manovra autobus/autocarri), valido dalle 15 alle 24 dell’8 settembre; in via Ariani (tratto di strada da via Merelli fino all’edificio che ospita la residenza universitaria valido dalle 10 di oggi alle 24 dell’ 08 settembre.

Divieto di transito: in via Ariani (tratto di strada da via Merelli fino all’ edificio che ospita la residenza universitaria, eccetto residenti per rientro in aree private, valido dalle 10 di oggi fino alle 24 dell’8 settembre; in via Cucchiari valido dalle 10 di oggi (montaggio palco) fino alle 24 dell’8 settembre; in via Moje, valido il giorno 8 settembre, dalle 15 alle 24 (i veicoli dei residenti in via Moje, via della Nana e via Pannelli, potranno accedere da via Bastianelli in deroga alla zona pedonale);

Dalle 15 dell’ 8 settembre alle 00:30 del giorno seguente, chiusura al traffico veicolare di corso Cairoli (tratto compreso tra via Beniamino Gigli e piazza Nazario Sauro) con la seguente regolamentazione: divieto di transito in corso Cairoli eccetto veicoli di soccorso, polizia e necessari per l’organizzazione dell’iniziativa (questi ultimi fino alle 17); i residenti di via delle Moie e via della Nana, potranno accedere da via Bastianelli; senso vietato, con sbarramento, sulla corsia in uscita dall’intersezione rotatoria tra via Pancalducci e via Braccialarghe, in direzione corso Cairoli; deviazione del traffico sul percorso: via Pancalducci – via Braccialarghe – via San Francesco – via Mattei (i veicoli diretti in centro e al quartiere Pace saranno indirizzati sul percorso via Mattei – via Tucci – via Mameli – viale Trieste); divieto di transito in via Severini, eccetto residenti con indicazione “strada senza sbocco”: direzione obbligatoria a destra all’intersezione tra via Pancalducci e via B. Gigli, valido per i veicoli provenienti da quest’ultima via, con segnale di “deviazione” a destra; per i veicoli che, provenienti da via Aleandri, si immettono in Via Severini; direzione obbligatoria dritto in via Pancalducci, a scendere, in prossimità dell’intersezione con via Severini, eccetto residenti; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra via Severini e via Pancalducci, valido per i veicoli in uscita da via Severini; direzione obbligatoria a destra verso viale Diomede Pantaleoni, valido per i veicoli provenienti da via Maffeo Pantaleoni.

