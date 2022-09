Vitiello risponde a Maiorano:

1 a 1 fra Tolentino e Vastese

SERIE D - I ragazzi di Mattoni conquistano il primo punto, all'esordio in campionato al Della Vittoria. L'attaccante ospite Di Nardo colpisce anche due legni

4 Settembre 2022 - Ore 17:18 - caricamento letture

Il Tolentino conquista in rimonta il suo primo punto in campionato nel girone F di Serie D, all’esordio casalingo. Al Della Vittoria, contro la Vastese finisce 1 a 1. Il pareggio matura a cavallo dell’intervallo, frutto del botta e risposta fra il biancorosso Maiorano e il cremisi Vitiello. Nella ripresa gli ospiti sfiorano il blitz, ma la conclusione di Di Nardo sbatte sulla traversa, lo stesso aveva centrato un palo esterno anche nella prima frazione. Domenica prossima i ragazzi di Maurizio Mattoni saranno attesi dalla trasferta di Termoli.

La cronaca. Prima del vantaggio della Vastese, solo un paio sono le occasioni da segnalare, una per parte. Al 18′ cross dalla destra dei biancorossi, Di Nardo in semirovesciata colpisce il palo esterno. Alla mezz’ora Cicconetti si inserisce fra le maglie ospiti, evita il ritorno di un difensore avversario e prova ad incrociare con la sfera esce di poco. L’equilibrio si rompe al 40′: Maiorano salta di testa in area e insacca alle spalle di Moro. Il Tolentino riacciuffa il pari ad inizio secondo tempo, quando Vitiello conquista e trasforma il rigore che fissa il punteggio sull’1 a 1. La Vastese non sfrutta un paio di tentativi, il più velenoso sempre di Di Nardo, che trova una piccola deviazione cremisi e la palla colpisce il montante. Per il Tolentino da segnalare una incursione di Massarotti, che dalla fascia mette al centro e la difesa si salva con affanno.

Il tabellino:

TOLENTINO: Moro, Massarotti, Salvatelli, Stefoni, Adorni, Nagy, Mengani, Marcelli, Vitiello, Cicconetti, Tizi. A disp.: Giorgi, Di Biagio, Lattanzi, Riberon, Gori, Tankuljic, Alagia, Giuli, Moscati. All.: Mattoni.

VASTESE: Pitarresi, Altobelli, Romeo, Favo, Montebugnoli, Sansone, Busetto, Maiorano, Di Nardo, Cali, Menna. A disp.: Del Giudice, Valerio, Romano, Minchillo, Greselin, Martiniello, Bracaglia, Chrysovergis, Ricciardo. All.: Ferrazzoli.

TERNA ARBITRALE: Cardella di Torre del Greco (Polidori di Perugia – Giovanardi di Terni)

RETI: 40′ p.t. Maiorano (V), 8′ s.t. Vitiello (T)

