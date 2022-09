Mongiello e due volte Tittarelli,

Chiesanuova batte Valdichienti Ponte

ECCELLENZA - Gol ed emozioni nell'andata degli ottavi di Coppa giocata al Sandro Ultimi. Finisce 3-2 per i locali che si portano sul 3-0 ma Triana e Minella accorciano prima del riposo. I biancorossi, in dieci per l'espulsione di Rango, soffrono ma portano a casa il successo

“Prima” da sogno. La matricola Chiesanuova si aggiudica l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, superando 3-2 il Valdichienti Ponte in una partita scoppiettante e incerta sino alla fine. I ragazzi di Giacometti si difendono con ordine anche in dieci, espulso al 56esimo Rango, e possono esultare. Il 21 settembre, sempre alle 15.30, il ritorno. L’avvio è tutto biancorosso, il Chiesanuova sprigiona subito intensità e al 3′ passa già. Retropassaggio corto, Tittarelli si avventa sul pallone, anticipa Rossi che lo stende. E’ rigore e ci pensa Mongiello, il capitano spacca la porta con una sassata centrale sotto la traversa: 1-0. Gli ospiti provano a replicare ma non impensieriscono mai i padroni di casa e al 16′, su punizione dalla destra, Tittarelli prende posizione e di destro gira in modo implacabile sul primo palo: 2-0. Il Valdichienti fraseggia senza inquadrare la porta (la sfiora solo Trillini dalla distanza), il Chiesanuova invece è concreto, al 21′ gran palla filtrante di Pasqui, Tittarelli trafigge di nuovo Rossi. Le emozioni non sono terminate, al 27′ riesce lo scambio ospite su punizione, liberato Triana che di testa beffa tutti: 3-1. Il Chiesanuova accusa un po’ fatica e caldo allungandosi, Minella invece disegna una notevole verticale per il solito guizzante Triana, Zoldi è in ritardo ed è rigore bis. Al 45′ l’argentino accorcia. Dopo un avvio shock, il Valdichienti è vivissimo e in partita. All’8′ bella ripartenza sull’asse Giri-Pasqui, sinistro alto. All’11’ episodio che può cambiare l’incontro, Rango, ammonito poco prima, si becca un secondo giallo. La partita si incattivisce un po’, i cambi raffreddano gli animi e danno ossigeno alle compagini. Stavolta la frazione non lesina gol e occasioni come la prima straripante e il finale è in apnea per i tifosi biancorossi, con i loro beniamini che devono difendere e soffrire in 10. Gli ospiti ci provano ma senza esito il “Sandro Ultimi” esulta.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Zoldi, Salvucci, Rango, Morettini, Lapi, Monteneri, Pasqui (20’st Farroni), Wolhein, Tittarelli (23’st Coppari), Mongiello (33’st Rapaccini), Giri (11’st Molinari). All. Giacometti

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Cernetti (24’st Pigini), Tombolini, Alessandrini Gentili, Omiccioli, Di Molfetta, Triana, Sfasciabasti (38’st Lattanzi), Trillini (38’st Del Gobbo), Sopranzetti (24’st Del Brutto), Minella. All. Bolzan

ARBITRO: Pasqualini di Macerata

RETI: 4′ su rigore Mongiello, 16′ e 21′ Tittarelli, 27′ Triana, 45′ su rigore Minella

NOTE: spettatori 400 circa; espulso al 56′ Rango; ammoniti Rossi, Giri, Alessandrini Gentili, Tombolini, Rango, Omiccioli, Triana, Del Brutto, Minella; corner 2-3; recupero 2′ e 4’

