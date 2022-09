Fatti e piccole usanze

de li tempi jiti

LA DOMENICA con Mario Monachesi

4 Settembre 2022 - Ore 08:55 - caricamento letture

di Mario Monachesi

“De li tempi jiti (andati) imo sempre raccontato li recordi grossi, quilli c’ha rimpjito (riempito) anche tanti livri (libri) dialettali o mino, su lo passato de li nostri avi.

‘Ccosto (accanto) a quisti ci sta anche ‘na caterva de modi de fa’, cuscì’ picculi, che poche persó’ conosce.

‘Sta orda vojo proà’ a da’ memoria porbio (proprio) a queste cosidditte piccolezze, ‘guarmente (ugualmente) ‘mportanti da conpsce. Sinza lo piccolo, no’ esisteria lo grosso”.

*

“La Vergara fatta la perna (pannella per la pasta), la mittia a sciuccà’ sopre lu lettu, mettènnoce sotto ‘na tuaja (tovaglia) pulita, o quarghe sparò’ ‘Na orda sciucca, la ‘rotolava e co’ lu curtellu ce facia li tajulì’, li tacchitti, quello che je sirvia pe’ lo magnà’ da preparà'”.

*

“Se un vitellu nascia de notte, lu contadì, pe’ staje vicino e èsse prontu a daje ‘na ma’, soprattutto se lu vitrinariu (veterinario) tardava, durmia jó la stalla”.

*

“Li sticchì’ (stecchini) manco se sapia ch’adèra. Chj dopo magnato se duvia scarcà’ (liberare) li denti, staccava un filu de mèlleca (saggina) da la scopa de casa e cuminciava l’operazió’ de scarcamentu’.

*

“Li gavinetti non esistia, c’èra li cascì’ de fori, fatti de canne e frasche. Non esistia manco la carta ”gienica (igienica). La jente se rpulia, o co’ le foje che trova èllo vicino stacchennole da che ramittu, o co’ che pezzu de carta se lu portava in saccoccia” (tasca).

*

“Pe’ le scarpe ce statia lo lucedo (lucido), quelle scattolette co’ dentro ‘na pasta nera o marrone, a seconda de lu colore da passà’. Quarcunu mentre spazzolava pe’ spannelo vè’, poèsse anche pe’ falle vrillà’ (brillare) de più, lo ‘llongava co’ quarghe sputu”.

*

“Lo gel non esistia, sci e no’ la vrillantina, ma in campagna poca. Allora l’ommini, spèce la domenneca, pe’ tenesse li capiji a postu, se li passava co’ le ma’ onte da quarghe goccia d’ojo pijato da lu vuttijó’, o fiascu de casa”.

*

“In certe fameje usava che quanno unu se firia (feriva), se disinfettava co’ lo piscio sua, cioè pisciava sopre la firita. Pare che lo tutto funzionèsse mejo de tanti midicinali che se troa in gniru ogghj”.

*

“Cacciata la pulenta e spasa sopre la spianatora, dentro lu callà’, ‘ttaccata tunno tunno ce rmania ‘na croccante crosta, ditta anche pella. Soprattutto li vardasci facia a gara pe’ staccalla e magnalla”.

*

“Come cuminciava a calà’ lu sòle, li puji non java tutti dentro lu pujà’ (pollaio), ‘n pochi montava sopre che pianta vicino casa e passava la notte ‘ddormentati su li rami”.

*

“Ad un certu puntu ‘rriò la tilivisió’ pure dentro le case, ma non se ‘ppicciava sempre, moccó (un po’) la sera justo pe’ scorda’ lu nutiziariu. Solo lu sabbeto sera se facia più tardi. Se guardava lu Musichiere o Canzonissima. Durante lu jornu l’apparecchju, tinutu mejo de un fiju, vinia copertu co’ un mantile cuscitu apposta”.

*

“Rvinuti da scola, li vardasci magnava quello che c’èra e po’ via, per un’oretta o due, a parà’ (pascolare) li porchi.

*

“Se durante ‘na piogghja se ‘ncuntrava quarcunu senza l’ombrella, vinia spontaneo dije:”Do vai che pioe?” La risposta adèra sempre quella: “Passo tra ‘na goccia e ‘n’antra”.

*

“Per ji a la messa tante persó’ ci-aia le strade de tera o, se statia lontani, pe’ fa’ prima ‘ttraessava a campi. Soprattutto le donne partia da casa co’ un paru de scarpaccie su li piedi e un paru vone su le ma’. ‘Rriate vicino la chjesa, se cacciava le vecchjé che nascunnia derèto ‘na fratta, e se mittia quelle vone. A lu ritornu, ‘n’antra orda su le ma’ le vone e su li piedi le vecchje. Capitava anche che se la fameja adèra numerosa e poretta, co’ un paru de scarpe ce java a la messa a turnu. Lu fiju che java a la messa presto, duvia rvinia per passa’ le scarpe a lu fratellu che po’ java a quella dopo. E cuscì via.

*

