Europei Under 20,

Ambrose e Penna

convocati al raduno di Cervia

VOLLEY - I due giovani della Lube hanno ricevuto la chiamata del tecnico della nazionale Matteo Battocchio in vista della competizione in programma dal 17 al 25 a Montesilvano e Vasto

4 Settembre 2022 - Ore 14:48 - caricamento letture

Aumentano le chance di giocare gli Europei Under 20 con la maglia dell’Italia di categoria per il centrale Ionut Ambrose e lo schiacciatore Gaetano Penna, giovani talenti dell’Academy Volley Lube. I due atleti classe 2004, che quest’anno affronteranno la Serie B in biancorosso dopo aver vinto il torneo di C nella passata stagione, nel fine settimana hanno ricevuto la chiamata per il collegiale di Cervia da Matteo Battocchio, tecnico selezionatore della nazionale azzurra Under 20. Il raduno nella riviera romagnola si aprirà domani, mentre le attività si chiuderanno il 13 settembre. Uno stage propedeutico alla kermesse internazionale per un gruppo che recentemente è salito sul primo gradino del podio all’Eyof e che sarà sfoltito in vista degli Europei in programma dal 17 al 25 settembre a Montesilvano e Vasto.

La lista per Cervia:

Mattia Boninfante (Prata di Pordenone)

Luca Porro (Prata di Pordenone)

Alessandro Alberto Bovolenta (Robur Ravenna)

Mattia Orioli (Robur Ravenna)

Gaetano Penna (Lube)

Ionut Alin Ambrose (Lube)

Federico Roberti (Virtus Volley Fano)

Riccardo Iervolino (Delta Volley Porto Viro)

Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana)

Gabriele Laurenzano (Trentino Volley)

Cosimo Balestra (Callipo Sport)

Mattia Eccher (Diavoli Rosa)

Matteo Staforini (Top Volley)

Nicolò Volpe (Volley Tricolore)

