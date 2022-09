“Swim for Parkinson”,

da Pollenza alla traversata

dello stretto di Messina

ALL'INIZIATIVA in programma martedì per sensibilizzare sulla malattia, parteciperà anche Roberto Ripani. L'uomo e la sua famiglia sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Mauro Romoli per la presentazione della maglietta

“Swim for Parkinson 2022”, parteciperà anche un pollentino. La fondazione Limpe per il Parkinson onlus ha organizzato la terza edizione dell’iniziativa per sensibilizzare e informare la popolazione sulla patologia del Parkinson e sostenere la ricerca medico- scientifica: la traversata a nuoto dello Stretto di Messina, da Capo Peloro a Cannitello, che per le persone con Parkinson rappresenta una prova non solo fisica ma anche di grande coraggio e resilienza. Roberto Ripani, pollentino che parteciperà all’iniziativa in programma martedì, è stato ricevuto oggi insieme alla sua famiglia dal sindaco Mauro Romoli in Comune per la presentazione della maglietta, realizzata in collaborazione col Comune, che verrà indossata in occasione della traversata.

«La traversata – spiega l’amministrazione – è un’occasione per mettersi alla prova e dimostrare che non vi sono limiti imposti dalla propria patologia. Saranno 30 i partecipanti (tra neurologi, caregiver e persone con Parkinson) che martedì si cimenteranno nella sfida e circa 3,5 i chilometri che nuoteranno per una giornata all’insegna dello sport e per raccogliere i fondi a favore della ricerca. Il movimento, unito alla leggerezza dell’acqua sono di grande beneficio sia fisico che mentale nella malattia del Parkinson: l’allenamento preparatorio per affrontare la traversata rappresenta uno stimolo continuo, un obiettivo da costruire bracciata dopo bracciata».

