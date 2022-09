Lotta alla poliomelite,

raccolti oltre 2mila euro

MACERATA - Dopo due anni di sospensione causa pandemia, è tornata la serata concerto di fine estate organizzata dal Rotary “Matteo Ricci”. Al ristorante Le Case si sono ritrovati in 150 . Nelle ultime edizioni il club ha scelto di destinare i fondi al programma “end polio now”

Dopo due anni di sospensione causa pandemia è tornata la serata concerto di fine estate organizzata dal club Rotary Macerata “Matteo Ricci”.

L’evento è giunto alla sua settima edizione e da sempre è l’occasione per l’associazione di raccogliere fondi a scopo benefico. Il presidente Guido Grandinetti, dopo aver ringraziato tutti gli ospiti e gli sponsor, ha reso noto l’importo raccolto: oltre 2mila euro. La serata si è svolta al ristorante le Case di Macerata, sede storica del club ”Matteo Ricci”, ha avuto oltre centocinquanta ospiti, tra cui il governatore del distretto 2090 Paolo Signore e diverse autorità civili. Gli ospiti hanno concluso la serata nel dehors dove i musicisti del gruppo “That’s Amore” hanno suonato fino a notte fonda. Nelle ultime edizioni il club ha scelto di destinare questi fondi al programma “end polio now” che la Rotary Foundation sta attuando nel mondo per eliminare il virus della poliomielite. Recentemente sono stati rilevati dei focolai del virus in aree e nazioni in cui sembrava scomparso da decenni, a dimostrazione che va sempre tenuta alta la guardia.

