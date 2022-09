Il nuovo volto del Banca Macerata Forum:

illuminazione montata in tempi record

e parcheggi pronti entro fine mese

IL PALAS pronto ad accogliere le gare della Serie A1 e una Cbf Balducci più carica che mai in vista dello storico esordio in campionato

3 Settembre 2022 - Ore 09:07 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi

Nuova illuminazione montata a tempo record e parcheggi che saranno pronti ed utilizzabili entro fine mese. Il palasport Fontescodella, oggi Banca Macerata Forum, si rifà il look in attesa dell’inizio di una stagione sportiva pallavolistica di primo livello con la Cbf Balducci Helvia Recina che debutterà nel massimo campionato femminile e la Pallavolo Macerata Med Store Tunit ai nastri di partenza della serie A3. Oltre al Volley Macerata che disputa in questo impianto il torneo di serie B.

Nel mese di agosto, nel giro di poche settimane, è stato completamente rinnovato l’impianto di illuminazione che non era più adatto per gli standard previsti dalla Federazione Italiana Volley. Efficientamento energetico con lampade led, migliore resa e spettacolo di luci. Un impianto che con questo intervento è ora all’avanguardia nelle Marche. Ad occuparsi del restyling luci è stata la ditta Impianti Elettrici Tartabini Antonio con il Comune che ha predisposto un finanziamento di 100 mila euro per l’intervento. L’impresa ha provveduto alla fornitura e posa in opera di corpi illuminanti all’ingresso, nei corridoi degli spettatori, nel campo da gioco, a bordo campo, nelle tribune, nelle scale e nelle uscite di sicurezza. Gli operai dell’impresa hanno poi provveduto alla configurazione e collaudo dell’impianto di illuminazione all’avanguardia che consentirà giochi di luce come nelle strutture sportive più moderne. Tale intervento, con un occhio ben attento al risparmio energetico e alla questione ambientale, permette infine un rilevante risparmio dei costi di gestione dell’impianto di illuminazione e una diminuzione delle emissioni di Co2.

In una nota congiunta «le società Cbf Balducci HR Macerata, Pallavolo Macerata e Volley Macerata ringraziano l’amministrazione comunale e la ditta Impianti Elettrici Tartabini Antonio per la celerità e la competenza dimostrata nei lavori di modernizzazione e adeguamento dell’impianto di illuminazione del Banca Macerata Forum. Un grande valore aggiunto per lo spettacolo in campo e una realizzazione che rende la struttura maceratese pronta ad ospitare gare ai massimi livelli». Oltre ai 100 mila euro destinati all’impianto di illuminazione, il palasport di Fontescodella sarà interessato in futuro anche dai lavori previsti grazie ai 400 mila euro ottenuti dal Comune con il bando Rigenerazione Urbana che andranno a dare vita a un profondo restyling del palas. Con la fine del periodo delle ferie estive sono pronti a riprendere i lavori anche nel parcheggio che si trova accanto alla struttura sportiva. Il cantiere della Socab Costruzioni srl appare già in uno stato molto avanzato: l’area, negli intenti dell’amministrazione comunale, sarà destinata quindi non solo alla sosta di quanti vorranno andare al palazzetto a vedere la partita, ma anche di chi vorrà lasciare l’auto per fare un giro a piedi o in bicicletta nel vicino percorso ciclopedonale, in fase di realizzazione.

I lavori per la realizzazione del parcheggio, per l’importo contrattuale complessivo di 383.110,54 euro, porteranno al completo rifacimento sia della pavimentazione che dell’impianto di illuminazione e dei sottoservizi. L’opera si inserisce nel programma di Iti Mobilità che comprende anche l’installazione di cinque pensiline e-bike. «Sono in via di ultimazione i lavori di rifacimento del grande parcheggio a tre livelli di Fontescodella – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori – che sarà di nuovo utilizzabile entro settembre così come è terminato l’intervento di potenziamento dell’illuminazione dentro il palasport attraverso un investimento su risorse disponibili di bilancio, senza mutuo. In questo modo la città si farà trovare pronta per ospitare la serie A di volley».

***

Nel frattempo, si chiude oggi ancora con un doppio allenamento la seconda settimana di lavoro della squadra, appuntamento a lunedì con la ripresa del lavoro, dopo il weekend di riposo concesso dallo staff guidato da coach Luca Paniconi. Una delle protagoniste della promozione in serie A1 ottenuta nella scorsa stagione e confermata in maglia arancionera per l’esordio nel massimo campionato, sia della società sia personale: la centrale bolognese Francesca Cosi.

«In questi primi giorni abbiamo iniziato a conoscerci per affrontare questa nuova avventura e posso subito dire che la situazione è molto buona, si sta davvero bene nel gruppo che si sta formando. Siamo delle grandi lavoratrici, ci impegniamo e diamo sempre il massimo, un aspetto molto importante perché si sta creando un bel clima, tra chi è rimasto e i nuovi arrivi, tra le ragazze italiane e le straniere, cerchiamo di coinvolgerci l’un l’altra. L’obiettivo di questa prima fase di preparazione, secondo me, è tenere alto il livello dell’entusiasmo. Non dimentichiamo, infatti, che siamo una squadra nuova, che si affaccia per la prima volta al campionato di Serie A1, dove sarà fondamentale aiutarci nei momenti di difficoltà che magari potrebbero arrivare, a partire dalle amichevoli delle prossime settimane. La parola d’ordine è compattarci e arrivare più solide possibile, come squadra e come gruppo, al primo appuntamento di campionato del 23 ottobre con la complicata trasferta a Novara, una delle formazioni più attrezzate».

Per Francesca Cosi sarà anche il momento dell’esordio personale nel massimo campionato. «Arrivo a questa preparazione verso la Serie A1 ancora carica delle emozioni dello scorso anno -dice la centrale emiliana -. Uno storico traguardo che rimarrà sempre nei nostri ricordi, è stato ad esempio bellissimo rivedere il video della nostra promozione nel corso della presentazione in piazza a Macerata mercoledì scorso. Scendere in campo in A1 è ovviamente un bel passo avanti per la mia carriera e non vedo l’ora di affrontare al massimo gli appuntamenti che ci aspettano. Come squadra puntiamo a fare il meglio possibile, sappiamo che ci sono squadre più forti di noi sulla carta, sia tecnicamente sia come esperienza, ma vogliamo stare sempre sul pezzo e cercare di non farci sopraffare da tutte le situazioni o momenti difficili che troveremo davanti. Insomma, vogliamo tirare dritte per la nostra strada e sono sicura che ci toglieremo belle soddisfazioni. Siamo tutte giovani, con tanta voglia di fare e dimostrare il nostro valore in un palcoscenico nuovo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA