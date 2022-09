Cuccù risponde a Garcia:

è pari fra Trodica e Civitanovese

PROMOZIONE - Al San Francesco termina 1 a 1 il match di andata dei 16esimi di Coppa Italia. Il ritorno mercoledì 21 settembre

3 Settembre 2022 - Ore 18:53 - caricamento letture

Trodica e Civitanovese pareggiano 1 a 1 il match di andata dei 16esimi di Coppa Italia di Promozione e si giocheranno il passaggio del turno il ritorno mercoledì 21 settembre. Al San Francesco l’esordio stagionale delle due squadre, che dividono la posta in palio grazie al centro rossoblu di Garcia e biancoceleste di Cuccù. La cronaca – Centodiciotto giorni dopo quell’incredibile rimonta da 0-2 a 4-2 dello scorso 8 maggio, al “San Francesco” tornano a sfidarsi Trodica e Civitanovese. Nuova stagione, nuovo capitolo. Infatti questa volta le due compagini (entrambe con rose estremamente rinnovate e due nuovi tecnici in panchina) si affrontano in un match valido per l’andata dei sedicesimi di Coppa Italia. Mister Busillacchi non tradisce le indicazioni giunte dal precampionato e conferma il 4-2-3-1 schierando Cartechini e l’ex Perfetti in cabina di regia ed il tridente Ciccarelli, Ruzzier, Cappelletti alle spalle del terminale offensivo Cuccù (assente Cingolani). Di contro, mister Nocera risponde con un massiccio 4-1-4-1 con Visciano da frangiflutti davanti alla difesa a fungere da collante con il centrocampo e Mandolesi a reggere il peso dell’attacco supportato dalla spinta sugli esterni di Malaccari e Garcia.

Il primo squillo dell’incontro è biancazzurro (4’): Cuccù con il mancino, in diagonale, impegna Taborda costretto a rifugiarsi subito in angolo. Al 19’ però sono gli ospiti a passare in vantaggio con un’azione solitaria di Mandolesi che si invola sull’out di sinistra, lascia sul posto Porfiri con un tunnel, rientra ulteriormente con un dribbling secco e appoggia al centro dell’area dove Garcia deve solo spingere in rete. Al 28’ sugli sviluppi del terzo corner del match i rossoblù rischiano di bissare colpendo la traversa in mischia. Alla mezzora la partita si macchia di un episodio a cui seguirà dibattito: Ballanti da ultimo uomo blocca Cuccù lanciato in porta, ma per il direttore di gara il fallo non merita il rosso (solo ammonizione). Dalla punizione che ne consegue Cuccù sorvola la barriera ma Taborda vola devia la sfera in corner. L’ultima occasione della prima frazione è di marca rossoblù Fatine che non si fida e prolunga in angolo un tiro-cross insidioso di Federico Ruggeri.

Nella ripresa il Trodica rientra in campo con un piglio differente e dopo 6 minuti ne dà dimostrazione con Cuccù, il quale punta Ballante e con un tiro a giro di destro colpisce il palo. I legni non sono finiti qui perché alla mezzora del secondo tempo Ruzzier duetta con Cuccù e davanti a Taborda scheggia l’altro palo. Non si vede molto di più nella seconda frazione dove a farla da protagonista è l’agonismo. Di fatto i molti contrasti in mezzo al campo e le continue interruzioni del fischietto maceratese non permettono uno svolgimento fluido del gioco. Tra gli innumerevoli fischi di Sarnari, però, al 85esimo ce n’è uno che cambia le sorti dell’incontro: Greco (già ammonito) entra in maniera irruente in scivolata su Usignoli e concede il calcio di rigore (tuttavia per il direttore di gara, anche in questo caso, non ci sono gli estremi per l’espulsione). Dal dischetto Cuccù trafigge Taborda. Il Trodica riprende coraggio e nel finale sfiora a più riprese la rimonta: al 89’ Cuccù di testa non riesce a trasformare in rete il traversone di Frinconi, mentre al 95’ Taborda compie un miracolo sul tiro a botta sicura di Ruzzier.

Il tabellino:

TRODICA (4-2-3-1): Fatone; Frinconi, Porfiri, Ciaramitaro, Berrettoni (38’ st Vipera); Cartechini (46’ st Cognigni), Perfetti; Ciccarelli (17’ st Prosperi), Ruzzier, Cappelletti (13’ st Usignoli); Cuccù. A disposizione: Lanari, Eleonori, Lombardelli, Kamal, Tartabini. All. Massimo Busilacchi.

CIVITANOVESE (4-1-4-1): Taborda; Marconi, Ballanti, Greco, Federico Ruggeri; Visciano (8’ st Facundo); Malaccari (10’ st Giordani), Federico Ruggeri (26’ st Foresi), Strupsceki, Garcia; Mandolesi (16’ st Marini). A disposizione: Cannella, Angeloni, Mangiacapri. All. Francesco Nocera.

TERNA ARBITRALE: Carlo Sarnari di Macerata (Lorenzo Longarini di Macerata – Matteo Varagona di Ancona)

RETI: 19’ pt Garcia, 40’ st Cuccù (rig.)

NOTE: Ammoniti: Ballanti, Federico Ruggeri, Frinconi, Greco, Prosperi e Taborda. Corner: 3 – 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA