Colpo Sangiustese, ecco Titone:

«Operazione possibile grazie

ad uno sponsor di fuori regione»

ECCELLENZA - Dopo l’esterno offensivo Lorenzo Ripa, i rossoblu si assicurano le prestazioni dell'esperto attaccante ex Valdichienti Ponte, vincendo la concorrenza della Civitanovese: «La Sangiustese ha dimostrato di volermi più di tutte le altre»

3 Settembre 2022 - Ore 16:55 - caricamento letture

Colpo last minute per la Sangiustese che, dopo l’ingresso nei giorni scorsi dell’esterno offensivo Lorenzo Ripa, si assicura le prestazioni sportive di Mario Titone. Classe 1988, con importanti esperienze in Serie B e Serie C1 con Piacenza, Lanciano, Sassuolo, Pisa, Sansovino e Sambenedettese, nelle Marche ha vestito, tra le altre, le maglie di Recanatese e Montegiorgio. «L’operazione – spiega la società – è stata resa possibile dalla fondamentale collaborazione di uno sponsor di fuori regione che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni e che ha voluto sostenere la Sangiustese in questa roboante trattativa di mercato». Il club rossoblu ha vinto la concorrenza della Civitanovese, anch’essa sull’esperto attaccante, la scorsa stagione in forza al Valdichienti Ponte. «Approdo in una piazza importante che ha voglia di crescere – le prime parole di Titone –. La Sangiustese ha dimostrato di volermi più di tutte le altre e ho subito potuto appurare la bontà del progetto tecnico e la serietà dell’ambiente. La squadra è forte, con giovani importanti e di categoria e un pacchetto over interessante. Non conoscevo personalmente il mister ma, sin dai primi allenamenti, mi ha fatto subito un’ottima impressione. Potremo toglierci soddisfazioni, io cercherò di trasmettere la giusta esperienza e di dare una mano con i gol». Titone sarà subito a disposizione di mister Possanzini per l’esordio di domani pomeriggio contro il Porto Sant’Elpidio, valido per l’andata degli ottavi di Coppa Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA