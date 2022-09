Rachele Bastreghi e Mario Conte,

il concerto di RisorgiMarche

al Castello della Rancia

TOLENTINO - Gli eventi del weekend in città. Al teatro Vaccaj alle 21 serata finale di Borghi in Jazz, sul palco Karima

2 Settembre 2022 - Ore 11:39 - caricamento letture

Ricco fine settimana di eventi a Tolentino. Domani, sabato 3 settembre, al parcheggio Parco Isola d’Istria, dalle 15,30 alle 18,30, dimostrazione di pattinaggio in linea e prova gratuita a cura della Apd Juvenilia di Pollenza.

Alle 17, in piazza Martiri di Montalto festa per il 69° anniversario della fondazione dell’AVIS comunale di Tolentino.

Alle 18 al Circolo Tennis di zona Pace, cerimonia di chiusura della seconda edizione della 24h di Tennis e di Padel.

Al Castello Della Rancia, alle 18, torna a Tolentino Risorgimarche con il concerto di Rachele Bastreghi e Mario Conte “Psycodonna”. Visita gratuita al Castello della Rancia a partire dalle 15.30, esibendo il biglietto di ingresso al concerto. In caso di maltempo l’evento si terrà al Politeama. Al Teatro Vaccaj, (il concerto è stato spostato da piazza della Libertà date le incerte condizioni meteo) alle 21 per la rassegna Borghi in Jazz, serata finale e concerto di Karima a cura dell’Associazione Tolentino Jazz. Ingresso gratuito.

«In occasione degli eventi di sabato 3 settembre che non mancheranno di catalizzare l’attenzione del grande pubblico – sottolinea il Vicesindaco e Assessore Alessia Pupo – abbiamo pensato di prevedere una apertura straordinaria del Museo dell’Umorismo Miumor di Palazzo Sangallo e della mostra “Volto di una Città” allestita in via Parisani, offrendo una ulteriore occasione, non solo ai tolentinati ma anche ai turisti e a quanti verranno per i concerto in programma, per scoprire il nostro patrimonio artistico e storico. I musei e le mostre saranno aperti al pubblico, nel pomeriggio con orario continuato dalle 15,30 fino alle 24. Quindi anche chi partecipa al concerto di Risorgimarche potrà dal Castello della Rancia aperto al pubblico dalle 15,30 fino a termine del concerto, raggiungere il centro storico per assistere al concerto di Karima al Vaccaj e visitare i musei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA