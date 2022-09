Lube, fastidi muscolari nel gruppo:

rinviato il test contro la Med Store Tunit

L'ALLENAMENTO congiunto si sarebbe dovuto tenere domani, si svolgerà invece mercoledì 14 settembre all'Eurosuole Forum

Cambio di programma nel calendario della preseason della Lube: l’allenamento congiunto di sabato 3 settembre, fissato nel pomeriggio all’Eurosuole Forum con la Med Store Tunit Macerata, è stato infatti rinviato a mercoledì 14 settembre (inizio del riscaldamento alle 15), sempre nello stesso impianto e a porte aperte. Alcuni fastidi muscolari nel gruppo hanno spinto la Lube a chiedere lo spostamento del match per l’impossibilità di coprire tutti i ruoli. In particolare, Enrico Diamantini sta svolgendo un lavoro differenziato per recuperare il prima possibile la migliore condizione. Rimandato quindi l’esordio dei campioni d’Italia nella preseason a giovedì 8 settembre, giorno del test casalingo con la Videx Grottazzolina. La società cuciniera scenderà in campo tra le mura amiche per quattro volte prima del blitz in Piemonte per il torneo amichevole di Biella “Sotto il Mucrone”.

Ecco la tabella di avvicinamento alla SuperLega Credem Banca 2022/23:

Allenamenti congiunti all’Eurosuole Forum

Giovedì 8 settembre

Cucine Lube Civitanova VS Videx Grottazzolina (inizio riscaldamento alle 16.15)

Mercoledì 14 settembre

Cucine Lube Civitanova VS Med Store Tunit Macerata (inizio riscaldamento alle 15)

Venerdì 16 settembre

Cucine Lube Civitanova VS Videx Grottazzolina (inizio riscaldamento alle 16.15)

Mercoledì 21 settembre

Cucine Lube Civitanova VS Sir Safety Susa Perugia (inizio riscaldamento alle 16.15)

Torneo amichevole di Biella “Sotto il Mucrone” in Piemonte

Sabato 24 settembre

Ore 17 Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

Ore 20 Modena Volley – Itas Trentino

Domenica 25 settembre

Ore 15 Finale 3/4 posto

Ore 18 Finale 1/2 posto

