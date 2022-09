La Yfit calcio femminile

ai nastri di partenza

con gli open day

MACERATA - Prove gratuite per tutte le bambine e giovani nate dal 2006 al 2017 che avranno l’occasione di giocare nelle diverse categorie con le proprie coetanee e fare nuove esperienze. Due giorni di leva calcistica e due settimane di prove gratuite per tutto il mese di settembre. A ottobre avranno inizio i campionati Figc

La Yfit è lieta di accogliervi agli Open Day organizzati da Tecnici qualificati e specializzati nel settore. Le giornate gratuite sono previste nelle seguenti date: martedì 6 e giovedì 8 settembre al campo sportivo “Tonino Seri” di Collevario a Macerata in via Verga n 52, inizieranno gli open day per tutte le bambine e ragazze della provincia di Macerata che vogliono avvicinarsi o perfezionare il gioco calcistico.

Dalle 16,30 alle 18 tutte le bambine nate dal 2012 al 2017 (con le squadre: primi calci, piccole amiche e pulcini).

Dalle 18 alle 19,30 tutte le ragazze nate dal 2006 al 2011 (con le squadre: Esordienti, Giovanissime e Allieve)

Dalle 20 alle 21,30 provini per le ragazze nate dal 2006 in giù per la prima squadra che gareggia nel campionato di Eccellenza.

Che aspettate? Informazioni e contatti: tel. 3472835046



Gli allenamenti della stagione 2022/2023 inizieranno il 12 settembre con le seguenti categorie, giorni e orari:

Primi calci (Under 6), Piccole amiche (Under 8) e Pulcini (Under 10) si alleneranno lunedì e giovedì dalle 17 alle 18,30.

Esordienti (U12) lunedì, mercoledì e venerdì dalle dalle 18,30 alle 20.

Allieve (U17) martedì e giovedì dalle 18,30 alle 20 e venerdì dalle 20 alle 21,30. La 1° Squadra (Campionato di Eccellenza e coppa Italia) martedì, mercoledì e venerdì dalle 20 alle 21,30.

Il club bianco blu ricorda che è possibile iscriversi inviando una email a info@yfit.it oppure un messaggio Whatsapp al numero di telefono 3472835046. È necessario munirsi di certificazione medica in corso di validità.

COS’E’ YFIT – Yfit nasce in Inghilterra durante le Olimpiadi estive del 2012 che ebbero luogo a Londra. Il fondatore e presidente della Yfit, di origine partenopea cresciuto nelle Marche, va a Londra; conosce la realtà del Chelsea Football club Women, si appassiona a questo incredibile sport al femminile e da qui nasce l’idea. La Yfit nel 2017 diventa realtà. Nel 2019 vince la Coppa Italia del campionato di Eccellenza Femminile Figc-Lnd, nel 2021 organizza il 1° Torneo Nazionale di calcio giovanile femminile a Porto Recanati con le Società partecipanti: As Roma, Crotone, Pescara, Torino; Frosinone, Bari, Marsala, Bassano del Grappa e Tavagnacco. Nel 2022 vince la Coppa Marche, arriva alla semifinale di Coppa Italia e per 2 punti non sale in serie C.” la YFIT fino a Oggi rappresenta l’unica Società di “puro” calcio femminile della provincia di Macerata.

