Ginnastica cinese per over 55,

riprendono i corsi a Civitanova

LE LEZIONI al via da martedì 13 settembre, promosse dall’assessorato al Welfare del Comune, con la direzione scientifica del dottor Lucio Sotte

2 Settembre 2022 - Ore 12:00 - caricamento letture

Dopo la pausa estiva, riprendono martedì 13 settembre i corsi di ginnastica con le tecniche di medicina tradizionale cinese, promossi dall’Assessorato al Welfare del Comune di Civitanova, con la direzione scientifica del dottor Lucio Sotte, che lanciò l’iniziativa in città nel 1998. Le lezioni, tenute da Fernanda Biondi, sono gratuite e rivolte a persone che abbiano superato i 55 anni di età.

«Nel corso dei 20 anni di esperienza dei corsi di Civitanova sono numerosi gli studi pubblicati sugli effetti del Gi gong e le tesi nel settore della fisioterapia e riabilitazione. Di recente, proprio uno studio effettuato a Civitanova è stato pubblicato sullo European Journal of Integrative Medicine», si legge in una nota del Comune. «Prosegue uno storico progetto sostenuto da sempre da questa Amministrazione – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi -. I corsi di ginnastica cinese garantiscono un momento di salute a tutto tondo, nel pieno spirito di Civitanova città con l’infanzia: la dimensione Sociale diviene mattone fondamentale della crescita culturale della nostra città e della cura di ogni persona».

Anche per questa stagione autunnale le lezioni si svolgeranno presso la “Palestra Risorgimento” (sita in via U. Bassi n. 30) e presso il “Centro Civico Gruppo Sportivo Fontespina 2000” (sita in Via Saragat n.33). “Palestra Risorgimento”: dal 13 settembre al 25 novembre nei giorni di martedì e di venerdì dalle 10 alle 11. “Centro Civico Gruppo Sportivo Fontespina 2000”: dal 13 settembre al 25 novembre nei giorni di martedì e di venerdì dalle 11.15 alle 12.15. Per la compilazione della domanda, gli utenti dovranno presentarsi presso gli Uffici Servizi Sociali posti al terzo piano del Palazzo comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30. Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento della disponibilità, con una lista di attesa di 10 posti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA