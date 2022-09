Con la moto contro un segnale,

due giovani al pronto soccorso

CIVITANOVA - L'incidente in via Cavallotti intorno alle 13. I ragazzi trasportati in ospedale dall'ambulanza

Con la moto centrano un cartello stradale che avvisa dei lavori in corso e finiscono a terra, due minorenni trasportati in ospedale. E’ successo intorno alle 13 all’altezza del civico 48 di via Cavallotti a Civitanova.

I ragazzi viaggiavano in sella alla due ruote di piccola cilindrata quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale che si è occupata dei rilievi del caso, hanno urtato un cartello e sono finiti a terra. Immediati i soccorsi, vista la dinamica dell’accaduto è stata allertata anche l’eliambulanza. Gli operatori dell’emergenza però, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure del caso ai due giovani feriti e valutato che non fosse necessario il trasporto con l’elicottero a Torrette. I ragazzi sono stati portati in codice giallo dall’ambulanza all’ospedale di Civitanova.

(foto di Federico De Marco)

