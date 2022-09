“Volevamo solo essere felici”,

Gabbani sul palco dello Sferisterio

MACERATA - Il concerto del cantautore domani, venerdì 2 settembre, alle 21,15

1 Settembre 2022 - Ore 14:07 - caricamento letture

Francesco Gabbani è in tour per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico “Volevamo solo essere felici” uscito il 22 aprile, tour che farà tappa domani, venerdì 2 settembre alle 21,15, allo Sferisterio di Macerata nell’ambito di Sferisterio Live, la rassegna di musica dal vivo organizzata dall’assessorato agli Eventi del Comune di Macerata in collaborazione con l’Associazione Sferisterio.

Gli ultimissimi biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone www.ticketone.it e Vivaticket www.vivaticket.com (online e punti vendita); eventualmente prima del concerto, dalle 16,30, al botteghino dello Sferisterio.

Un tour, prodotto da Vivo Concerti, con cui Gabbani torna dal vivo dopo l’ultimo concerto tenuto il 4 luglio 2021 all’Arena di Verona e in cui può finalmente riabbracciare i suoi sostenitori in attesa delle date autunnali nei palazzetti previste per il 1 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l’8 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.

Francesco Gabbani è accompagnato dalla sua band composta da: Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).

Il concerto sarà aperto alle 20,30 da Andrea De Filippi, in arte Alfa, cantautore genovese classe 2000. Con oltre 256mila follower su Instagram, 292 mila iscritti al canale Youtube e 900mila follower su TikTok, conta oltre 133 milioni di views su Youtube, oltre 318 milioni di stream su Spotify e più di 19 milioni di stream di Apple Music. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 300 mila di video su Tik Tok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto un triplo disco di platino (“Cin Cin”), due dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”) e sei dischi d’oro. Info: 085.9047726 www.besteventi.it

