Hotsand, tutto facile in Coppa

BASEBALL - Per i maceratesi doppia affermazione casalinga contro il Sala Baganza

1 Settembre 2022 - Ore 09:00 - caricamento letture

Esordio sul velluto in Coppa per l’Hotsand, che sul proprio diamante prevale facilmente sulla formazione del Sala Baganza. Due affermazioni nette che non lasciano spazio alle velleità dei parmensi. 1

3-2 il punteggio di gara 1, terminata al settimo inning per la manifesta superiorità dei maceratesi. Eppure, come spesso accade nella partita riservata ai lanciatori italiani, l’avvio è favorevole agli avversari, che si portano sul 2-0 al primo turno in battuta. Ma è un vantaggio effimero, perché i maceratesi andranno poi sempre a segno in tutti e 6 attacchi, guidati da Leonardo Splendiani (3/5) e Alessandro Morresi (2/4 con 3 punti battuti a casa). Nel match serale si erge a protagonista Javier Lopez, che con un triplo da 2 marcature ed un fuoricampo da 2 punti rompe l’equilibrio. Poi nel finale altre 6 marcature messe a segno dai biancorossi fissano il punteggio sul 12-3.

Il passaggio del turno consente ora di prendere parte ad un concentramento insieme ad altre 3 squadre, in programma domenica prossima a Verona. Nella gara d’apertura riservata a lanciatori Afi, l’ Hotsand Macerata se la vedrà proprio contro il Verona alle 15.30, potendo vantare ottime credenziali per prevalere sul team scaligero. Se usciranno vincitori i maceratesi dovranno affrontare la vincente tra Rovigo e Ronchi dei Legionari alle 20.30, stavolta con rotazioni libere di lanciatori. Chi prevarrà potrà proseguire il cammino che conduce alla Coppa Italia.

