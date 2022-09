Gimbo e Chiara sposi:

la festa è da sogno (Foto)

SPOSI - Tra gli ospiti presenti alla cerimonia c'erano anche gli atleti Mutaz Barshim, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Bebe Vio

1 Settembre 2022 - Ore 23:02 - caricamento letture

Un anno ed un mese dopo il coronamento del sogno di diventare campione olimpico nel salto in alto, arriva per Gianmarco Tamberi il giorno del fatidico “Sì” in cui lui e la sua fidanzata di sempre,

Chiara Bontempi, sono diventati marito e moglie nella bellissima Villa Imperiale a Pesaro. Un matrimonio da favola celebrato in una cornice di affetti importanti per entrambi gli sposi.

La cerimonia è iniziata alle 17, con rito civile officiato dal sindaco della città di Pesaro, Matteo Ricci, ed è proseguita con il ricevimento svoltosi sempre nella stessa splendida dimora privata.

Testimone della sposa il fratello Pierfrancesco Bontempi, mentre i testimoni del fresco oro Europeo di Monaco 2022, sono stati il fratello Gianluca Tamberi e gli amici Massimo Sgreccia e Matteo Esposito.

Tra i 200 ospiti presenti alla cerimonia c’erano anche gli atleti Mutaz Barshim, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Bebe Vio, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Fidal Stefano Mei, il vice-presidente della Regione Marche Mirco Carloni, e Bjoern Golden (Ceo Puma).

In serata, gli sposi hanno voluto poi rendere pubblico il coronamento del proprio sogno d’amore pubblicando la foto di questo momento e condividendola sui social.

La cena di nozze è a base di pesce e fino all’ultimo, a causa del tempo incerto, si è temuto di dover trasferire matrimonio e festeggiamenti all’interno.

Infine, il matrimonio in forma religiosa si terrà più avanti, in forma ristretta.

L’abito dello sposo è Giorgio Armani, della sposa Atelier Emé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA