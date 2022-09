Aggressione davanti ad un bar,

pugni e bastonate alla nuca:

denunciato un 40enne

TOLENTINO - Una lite avvenuta tempo fa e finita con gli insulti la causa che ha scatenato la violenza avvenuta in via Benadducci. Il ferito se la caverà con sette giorni di prognosi, l'aggressore trovato dai carabinieri in un autogrill

1 Settembre 2022 - Ore 10:36 - caricamento letture

Prima sferra un pugno ad un uomo con cui aveva avuto un lite tempo addietro e che l’aveva insultato poi, dopo una colluttazione, prende dal portabagagli della sua auto un bastone di legno lungo 60 centimetri e lo colpisce alla nuca mentre sta scappando. Infine, manda in frantumi finestrini e parabrezza della vettura dell’uomo che ha aggredito il quale, sottoposto alle cure per le ferite riportate, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Un 40enne è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di uno strumento atto ad offendere. Il violento episodio è avvenuto domenica alle 22 davanti ad un bar in via Benadduci a Tolentino, di fronte a passanti e avventori. Protagonisti della vicenda due uomini di origini straniere, entrambi 40enni e residenti nella zona, che tempo fa avevano avuto una lite per futili motivi.

L’aggressore, appena arrivato sul posto, ha colpito con un pugno al volto un uomo, reo a suo avviso di averlo insultato all’epoca della discussione. Da lì è nata una colluttazione ed entrambi sono caduti a terra. Quando l’aggredito si è rialzato ed ha provato ad allontanarsi, l’altro ha preso dal portabagagli della propria auto un bastone di legno lungo 60 centimetri e lo ha raggiunto, colpendolo alle spalle con violenza anche sulla nuca. La vittima è riuscita a allontanarsi a piedi ma a questo punto l’uomo, armato di bastone, ha colpito violentemente i finestrini e il parabrezza della macchina dell’altro, mandandoli in frantumi.

Grazie alle segnalazioni dei cittadini e al tempestivo intervento dei carabinieri del Radiomobile di Tolentino e Macerata e dei militari della stazione di San Ginesio, è stata subito rintracciata la vittima, che si è sottoposta alle cure del caso prima all’ospedale di Tolentino e poi a quello di Macerata, e l’aggressore, che si trovava in un autogrill. All’interno dell’auto con cui si era allontanato da via Benadduci c’erano la maglietta strappata che si era tolto nel corso della colluttazione e il bastone utilizzato, sequestrato dai carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA