“Leggende, uomini

e streghe nella Valle del Chienti”

TOLENTINO - Torna in libreria il libro di Roberto Massi Gentiloni Silveri: verrà presentato venerdì alle 21 nella cornice del teatro Politeama

Torna in libreria il libro “Leggende, uomini e streghe nella Valle del Chienti” di Roberto Massi Gentiloni Silveri, edizione a cura di Laura Mocchegiani edita da Giaconi Editore. In anteprima il libro verrà presentato venerdì alle 21 nella cornice del teatro Politeama di Tolentino, in una serata in cui la curatrice dialogherà insieme a Enzo Calcaterra, Andrea Carradori e Evio Hermas Ercoli delle storie e delle leggende tramandate oralmente nella valle fortunata del Chienti.

L’autore sosteneva che: «Nascere in una valle fortunata, piena di uomini, di arte e di storia, è un privilegio. Se poi con il passare degli anni ascolti uomini anziani raccontare ciò che le generazioni precedenti hanno tramandato, se credi che la leggenda ha sempre un fondo di verità, quando hai passato il mezzo secolo ti viene una grande voglia di affidare alla carta ciò che i vecchi, i saggi vergari, le vecchie nonne della nostra valle ti hanno raccontato».

