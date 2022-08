Scontro tra furgoncino e moto,

17enne soccorso in eliambulanza

MONTE SAN GIUSTO - L'incidente all'incrocio tra via Monti Sala e via Pertini: il giovane è stato trasferito a Torrette

Scontro tra furgoncino e moto: 17enne soccorso in eliambulanza. E’ successo verso le 17,30 a Monte San Giusto. L’incidente all’incrocio tra via Monti Sala e via Pertini. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, secondo una prima ricostruzione sembra che un Fiat Doblo stesse uscendo dall’incrocio, mentre la moto procedeva per la sua direzione di marcia. Lo scontro è avvenuto con la parte posteriore del furgoncino. Il giovane alla guida della moto, di Monte San Giusto, è stato sbalzato a terra. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati Croce verde di Monte San Giusto e 118. Viste le condizioni del giovane, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ragazzo è stato portato prima a Civitanova, dove è stato stabilizzato e da qui con l’elicottero a Torrette di Ancona, dove è stato ricoverato.

(aggiornamento delle 20,40)

