Dopo il grande successo della prima edizione, sabato 3 settembre dalle 18 ritorna a Mogliano “Il Giro d’Italia l’aperitivo a tappe”: un viaggio tra i sapori della penisola. In ogni locale sarà possibile degustare un aperitivo abbinato ad un piatto di una regione italiana.

L’evento, alla seconda edizione, è organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Mogliano e mira alla valorizzazione dell’enogastronomia italiana, tipica delle varie regioni, e sensibilizzare nel rispetto dell’ambiente. «L’idea è proporre una selezione di specialità, compiendo un tour enogastronomico e sensoriale, nei locali aderenti: non solo buona tavola, ma anche musica ed animazione – si legge in una nota -. Grazie soprattutto alla professionale ed entusiasmante collaborazione degli esercenti che oltre ai piatti tipici riusciranno a far respirare ai visitatori l’atmosfera delle regioni italiane. Appuntamento da non perdere con tanto buon cibo e divertimento».