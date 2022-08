Cbf Balducci, ecco Ola Lipska:

la schiacciatrice polacca di nuovo a Macerata

VOLLEY A1 - Nella seconda settimana di lavoro, si aggiunge una nuova fondamentale pedina a disposizione dello scacchiere di coach Luca Paniconi. A questo punto è soltanto l’israeliana Polina Malik l’unica assente giustificata

29 Agosto 2022 - Ore 18:13 - caricamento letture

Si apre oggi la seconda settimana di lavoro Cbf Balducci Hr, dopo il weekend di riposo concesso dallo staff tecnico. Ed è una data importante da segnare nel calendario del club in questa nuova avventura nel massimo campionato: si aggiunge infatti una nuova fondamentale pedina a disposizione dello scacchiere di coach Luca Paniconi. È arrivata oggi a Macerata la schiacciatrice polacca Aleksandra Lipska: si tratta di una vecchia conoscenza e di un graditissimo ritorno in casa della formazione neopromossa in serie A1 femminile, visto che ha vestito la maglia arancio-nera nella stagione 2020-2021, conquistando nelle Marche proprio la Coppa Italia di A2.

Dopo la scorsa stagione vissuta in Polonia con il Chemik Police e con qualche giorno di ritardo rispetto al raduno della Cbf Balducci Hr avvenuto mercoledì scorso, Ola Lipska ha raggiunto le Marche in giornata con un volo da Varsavia e da oggi pomeriggio è in campo al Banca Macerata Forum per svolgere il suo primo allenamento della stagione 2022-2023. A questo punto è soltanto l’israeliana Polina Malik l’unica assente giustificata: l’opposta è infatti attualmente impegnata con la maglia della sua nazionale nelle qualificazioni Cev agli europei 2023 e arriverà a Macerata soltanto il 15 settembre.

Le arancio-nere nei prossimi giorni lavoreranno fino a venerdì tra Banca Macerata Forum (pesi/tecnica), stadio Helvia Recina (allenamento metabolico) e anche sulla sabbia: giovedì e venerdì pomeriggio appuntamento al campo da beach volley Heaven Beach in via dei Velini a Macerata. La settimana della Cbf Balducci Hr vedrà le ragazze affrontare anche il primo impegno istituzionale dell’anno: mercoledì alle 20, in occasione della festa di San Giuliano, patrono di Macerata, la squadra di Paniconi salirà sul palco di Piazza della Libertà per un primo vernissage della stagione insieme ad altre squadre della realtà sportiva maceratese.

