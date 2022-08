Teatro Piermarini,

dal Pnrr 156mila euro

per l’efficientamento energetico

MATELICA - Il finanziamento coprirà l'80% del costo dell'intervento, il Comune sborserà altri 39mila euro per i lavori che dovranno partire entro fine 2022

«Arrivano importanti risorse dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) per la riqualificazione energetica del teatro Piermarini di Matelica». E’ quanto fa sapere l’amministrazione comunale, a cui sono stati assegnati dal Ministero della Cultura ben 156mila euro, corrispondenti all’80% dell’importo del progetto di efficientamento approvato. Oltre a questa somma, infatti, l’ente sborserà 39mila euro per i lavori che dovranno partire entro fine 2022. «Arriva quindi una cifra importante per l’amministrazione – si legge nella nota del Comune – che consentirà di rinnovare e riqualificare gli impianti della struttura per garantire un importante risparmio energetico e un miglioramento della qualità dei sistemi».

