«L’impianto boccistico

del Parco Pegaso

sarà intitolato ad Angelo Scocco»

MORROVALLE - L'annuncio del sindaco Andrea Staffolani durante i festeggiamenti per i 50 anni delle bocce

27 Agosto 2022 - Ore 11:29 - caricamento letture

L’impianto boccistico del Parco Pegaso, inaugurato ad agosto 2020, sarà intitolato ad Angelo Scocco. L’ha deciso la giunta comunale nella seduta di giovedì scorso e ne ha dato annuncio il sindaco Andrea Staffolani nel corso della serata di giovedì sera, all’auditorium San Francesco, per festeggiare i 50 anni delle bocce morrovallesi e i 20 della bocciofila comunale.

«Scocco – scrive il Comune – è stato uno delle anime del movimento boccistico cittadino, insignito nel 2002 della Stella di Bronzo al merito sportivo, nel 2009 della Stella d’Argento e nel 2016 della Stella d’oro e svolgendo ben otto mandati alla presidenza del comitato territoriale Fib di Macerata. Appassionato e competente, Angelo Scocco ha trascorso una vita nello sport e per lo sport. Nato a Montecosaro, ma residente a Morrovalle, ha iniziato la pratica sportiva nel ciclismo (sei gare vinte, oltre a un titolo regionale Esordienti), passando poi al calcio (bomber da 60 reti nel Trodica di inizio anni ’70) per entrare nel 1976 nel mondo delle bocce, prima come vicepresidente e poi, due anni dopo, come presidente della bocciofila Michelangelo, ruolo ricoperto per un decennio. Ex giocatore (fino alla categoria A) ed ex arbitro regionale e nazionale, nel 1988 è stato eletto presidente del Comitato Fib di Macerata, ruolo svolto sino alla morte nel 2017».

Sotto la sua presidenza gli atleti della provincia maceratese hanno vinto tre titoli mondiali, cinque europei, 43 italiani, una medaglia d’oro ai World Games, sette campionati italiani per società e quattro Coppe Italia seniores e juniores. Numerose le manifestazioni a carattere nazionale e internazionale organizzate dal comitato di Macerata sotto la sua presidenza, l’ultima in ordine di tempo il campionato italiano femminile seniores e under 23 maschile andato in scena nel 2015 a Morrovalle. Oggi la sua attività è portata avanti dal figlio Luca, presidente della Asd Bocciofila Morrovalle che proprio quest’anno festeggia i suoi 20 anni di attività.

«Intitolando ad Angelo Scocco l’impianto boccistico del Parco Pegaso vogliamo esprimere come amministrazione il nostro riconoscimento alla professionalità e ai risultati in ambito sportivo di un valente cittadino morrovallese, affinché il suo impegno sia esempio per i giovani di oggi, ma ancor più sia motivo di continua e permanente memoria» spiega il sindaco Andrea Staffolani.

