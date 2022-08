Unitre, teoria e pratica:

pronto calendario dei corsi

CIVITANOVA - Aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico

26 Agosto 2022 - Ore 11:15

L’Università delle tre età di Civitanova apre le iscrizioni per il nuovo anno accademico 2022/23, con una ricca proposta di nuovi corsi e convenzioni per gli iscritti. Lezioni sono in sede, ma alcune anche on line: Tecniche pittoriche, Ceramica, Ginnastica per la mente, Informatica, Invito all’opera, Acquarello, Storia dell’Arte, Introduzione al mondo del vino, Astronomia, Miti e Leggende Marchigiane, Dizione, Educazione alimentare, Inglese conversazione, Io cittadino digitale, Letteratura, Cinema, Fotografia, Taglio e cucito e tante altre. Non mancheranno anche quest’anno le ore di palestra al centro civico di via Ginocchi, con yoga, pilates, camminata metabolica, difesa personale e ballo. Per le iscrizioni è aperta la segreteria Unitre in via Mandela “Liceo Leonardo da Vinci” di Civitanova, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Per qualsiasi informazione contattare il n. 3715634415.

