Autocarro perde parte del carico,

tamponamento fra due auto in superstrada

INCIDENTE nei pressi dello svincolo di Montecosaro in direzione monti

26 Agosto 2022 - Ore 09:40 - caricamento letture

Autocarro che trasporta pannelli perde parte del carico, il traffico si blocca e due auto si scontrano. Tamponamento in superstrada intorno alle 9 nei pressi dell’uscita di Montecosaro in direzione monti. Immediato l’intervento sul posto degli operatori del 118, per le cure del caso alle persone rimaste coinvolte, e della polizia stradale di Civitanova per i rilievi del caso e il ripristino della circolazione che ha subito rallentamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA