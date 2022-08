Una serata in musica

per ricordare Cristina Biondi

SAN SEVERINO - L'appuntamento in memoria della giovane maestra scomparsa un anno fa si terrà giovedì 1 settembre nel chiostro di Castello al Monte. Verranno raccolti fondi a favore dell’Admo e dell’Ail

25 Agosto 2022 - Ore 13:00 - caricamento letture

A un anno dalla scomparsa, e nel giorno del suo compleanno, amici e familiari, con la collaborazione dell’associazione Help Sos Salute e Famiglia e il patrocinio del Comune di San Severino ricorderanno Cristina Biondi con un concerto in programma per giovedì 1 settembre, a partire dalle 21,30, nel chiostro di Castello al Monte.

La serata, dal titolo: “A Cristina, cuori sotto le stelle”, permetterà di raccogliere fondi a favore dell’Admo, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo, e dell’Ail, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Ad esibirsi sarà la band Too Many Black Keys dove Cristina si esibiva come vocalist prima di essere colpita da un incurabile male che l’ha sconfitta a soli 31 anni d’età dopo una lunga battaglia. “La cosa più importante è vivere una vita favolosa – si legge nel manifesto invito della serata – Non importa quanto lunga, basta che sia favolosa”. La capienza massima al chiostro di Castello al Monte sarà limitata a cento persone.

