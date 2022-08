“Pioraco la città

della carta e dell’acqua”:

appuntamento al 4 settembre

TOUR CULTURALI - Alle 10 ed alle 16 si potranno visitare gratuitamente i musei (carta, filigrana, fossili e funghi), il chiostro francescano, il centro storico, le chiese e l’ingresso al sentiero “Li Vurgacci”

In occasione di “Marchestorie”, il festival dei Racconti & tradizioni dai borghi in festa, Pioraco ospiterà due tour culturali gratuiti aperti a cittadini di ogni età. Il 4 settembre torna l’appuntamento con “Pioraco la città della carta e dell’acqua”, manifestazione già realizzata ad aprile e luglio. Si tratta di una iniziativa regionale che sta toccando i temi della carta e dell’acqua, ma anche della storia, della cultura e delle attività produttive marchigiane. La Regione ha approvato la legge numero 4 del 1 marzo 2021 denominata “Riconoscimento di Fabriano come città della carta e della filigrana e di Ascoli e Pioraco come città della carta”.

Ed a Pioraco la carta ha una storia quasi millenaria che proprio durante le iniziative del 4 settembre sarà raccontata e narrata con molti particolari. Il programma, promosso dal circolo Acli Romero, dal comune di Pioraco, dall’associazione Pioraco Musei e dalle Us Acli Marche, prevede due appuntamenti, uno alle 10 ed uno alle 16, per visitare gratuitamente i musei cittadini (carta, filigrana, fossili e funghi), il chiostro francescano, il centro storico, le chiese e l’ingresso al sentiero “Li Vurgacci”.

La partecipazione ai tour culturali è gratuita ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3442229927.

