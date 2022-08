In 600 all’Open day,

anche dalla Sicilia

per conoscere Unimc

MACERATA - Secondo appuntamento per scoprire le offerte dell'università. In tanti sono arrivati con le famiglie che ne hanno approfittato per visitare la città. «Il nostro ateneo si è da tempo affermato come punto di riferimento per gli studi umanistici»

In seicento a Macerata per il secondo Open day di Unimc, che si è svolto oggi. Una occasione per conoscere l’ateneo, la seconda (la prima era stata il 28 luglio). Tanti ragazzi, accompagnati anche dai familiari, «a riprova dell’interesse che i corsi di laurea dell’Università di Macerata riescono a suscitare fra i neodiplomati: percorsi di studio che coniugano le scienze umane e sociali (nucleo storico delle discipline insegnate) con le nuove tecnologie, con un’offerta complessiva che i giovani giudicano in grado di soddisfare i bisogni formativi di cui sono portatori» dice Unimc.

L’accoglienza è stata organizzata nella cornice dell’Orto dei pensatori, dove le future matricole hanno partecipato alle varie presentazioni delle proposte formative e dei servizi messi a disposizione degli studenti per il prossimo anno accademico. Nell’adiacente cortile del Dipartimento di Studi umanistici, sono stati allestiti stand, spazi per presentazioni aperte, colloqui individuali, consulenze e ritiro di materiali. Presente l’Ente regionale per il diritto allo studio (Erdis) con uno stand molto frequentato. Lo stesso per quello della Cooperativa sociale il Faro Housing che si occupa di accoglienza studenti e soluzioni abitative. Numerose anche le famiglie. Genitori che chiedono, s’informano, e che hanno girato per la città visitando le strutture dell’ateneo.

Fiore all’occhiello dell’ateneo – messo in rilievo dalla delegata all’orientamento Pamela Lattanzi – sono le attività che accompagnano lo studente lungo tutto il percorso accademico: i servizi pensati per il benessere della persona, la consulenza psicologica e orientativa, il life coach, il progetto inclusione, le attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali, la preparazione al mondo del lavoro e la promozione dell’imprenditorialità giovanile.

I ragazzi che hanno partecipato all’Open day sono arrivati, oltre che dalle Marche, da Abruzzo, Umbria, Lazio, Toscana, Puglia, Lombardia e Sicilia. Sinora sono già circa duemila le domande pervenute di chi vuole iscriversi a Unimc. «Un numero interessante – dice l’ateneo – anche se non ancora significativo per poter parlare di una tendenza in crescita degli iscritti». Prossimo appuntamento in calendario: Graduation Day. Si svolgeranno in piazza della Libertà nei giorni 13, 14 e 15 settembre, a partire dalle 17. Durante la cerimonia saranno consegnate le pergamene a circa mille laureati (ottobre 2021/luglio 2022). Il 16 settembre sarà dedicata alla Giornata del laureato, con la presenza – sempre in piazza – delle laureate e laureati di ieri: cioè a quanti hanno conseguito il titolo 25 o 50 anni fa.

A illustrare pregi e potenzialità di Unimc la docente Carla Canullo (Filosofia teoretica) e i senior tutor Sofia Russo (Filologia, letterature e storia dell’antichità) e Paride Lucamarini (Scienze filosofiche). «Sta andando molto bene – hanno detto -, c’è una grande affluenza, non solo dalle Marche, ma anche da Emilia Romagna, Puglia e Abruzzo. Dimostra che nel corso degli anni la nostra realtà è diventata molto famosa. Il nostro ateneo si è da tempo affermato come punto di riferimento per gli studi umanistici». Sulla scelta di fare un Open day comune a tutti i dipartimenti, spiegano: «E’ maturata nel tempo. In passato non c’era un unico appuntamento, ma c’erano tanti piccoli Open day: uno per ogni Dipartimento». Sul perché scegliere Unimc, Canullo dice: «La consiglierei perché gli studi umanistici guardano molto alla cultura Rinascimentale, dunque alla formazione di un uomo universale. L’Università di Macerata non può che procedere in tal senso, essendo basata su queste discipline. Il senso di comunità, inoltre, da noi è fortissimo e centrale».

