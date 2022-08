VitaVita omaggia Vittorio Gassman,

anteprima in Pinacoteca

CIVITANOVA - Giovedì 1 settembre si alza il sipario sulla 19esima edizione del Festival internazionale di Arte vivente. Sarà proprio il direttore Sergio Carlacchiani ad omaggiare il grande attore nel centenario della nascita

24 Agosto 2022 - Ore 11:45 - caricamento letture

Omaggio alla voce di Vittorio Gassman nel centenario della nascita: si aprirà così giovedì prossimo (1 settembre), il sipario sulla 19esima edizione di VitaVita, Festival internazionale di Arte vivente ideato e diretto da Sergio Carlacchiani.

Per l’anteprima, è stata scelta come luogo del cuore la Pinacoteca civica Marco Moretti, nel cui Giardino alle 21,15, sarà proposto un percorso di poesia e musica attraverso i personaggi della Divina Commedia, con l’attrice Viviana De Marco accompagnata dai musicisti Fausto Palmieri e Olena Kocherga. La flautista ucraina arrivata a Civitanova dopo lo scoppio della guerra, verrà premiata dal sindaco Fabrizio Ciarapica che le consegnerà il Premio VitaVita Giovane Talento 2022. Dopo lo spettacolo “Della mia compagnia costui sovvemmi…”, l’attore leopardista Sergio Carlacchiani (sua è la voce che recita i Canti del famoso poeta sul cd voluto da Casa Leopardi nel 2012) in via del tutto eccezionale, si esibirà in un omaggio alla voce del grande Vittorio Gassman, nel centenario della nascita.

«Difronte a una tale ricorrenza che a tutti ricorda un amatissimo attore, non ho voluto esimermi dal compito, seppur gravosissimo, di testimoniare la mia ammirazione per un maestro, al quale debbo molto – ha detto Carlacchiani – Mi auguro che gli spettatori che vorranno partecipare si uniscano a me con il cuore, perché è proprio il mio cuore, che in questa occasione, cercherò di far parlare». Per il direttore artistico di VitaVita, retrivo ad apparire, si tratta solo della seconda esibizione al Festival in diciannove anni, la prima fu in una delle prime edizioni: una brevissima performance al Teatro Annibal Caro di Civitanova alta, accompagnato dal maestro Lorenzo Di Bella al pianoforte. Il programma completo con gli ospiti della 19esima edizione di VitaVita sarà reso noto lunedì 29 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA