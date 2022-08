Unimc, torna l’open day

MACERATA - La seconda giornata è in programma per domani 25 agosto all'Orto dei Pensatori e nel cortile di Filosofia

24 Agosto 2022

Una giornata per conoscere Unimc, per ricevere informazioni su corsi di laurea, servizi, procedure, scadenze, costi e benefit per studenti. Torna l’Open Day indetto dall’Università degli Studi di Macerata. La seconda giornata si svolgerà domani 25 agosto sarà un’occasione unica e imperdibile. Affinché gli ospiti non siano costretti a barcamenarsi tra sedi e vicoli, la presentazione dei corsi di laurea si svolgerà esclusivamente nell’Orto dei Pensatori (via Antonio Illuminati, 5/17, Macerata) e nell’adiacente Cortile di Filosofia.

La giornata del 25 agosto sarà così scandita:

Orto dei Pensatori

Dalle 9 alle 10 presentazione dei corsi di laurea triennali del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali;

10.15-11.15: presentazione dei corsi di laurea triennali del Dipartimento di Studi Umanistici;

12.30-13.30: presentazione dell’offerta formativa post laurea;

15-16: presentazione dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza;

16.15-17.15: presentazione dei corsi di laurea triennali del Dipartimento di Economia e Diritto;

17.30-18.30: presentazione dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo.

Cortile di Filosofia

10.15-11.15: presentazione dei corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali;

11.30-12.30: presentazione dei corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Studi Umanistici;

12.30-13.30: presentazione dell’offerta formativa post laurea;

16.15-17.15: presentazione dei corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Giurisprudenza;

17.30-18.30: presentazione dei corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Economia e Diritto;

18.45-19.45: presentazione dei corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo.

Al termine di ogni presentazione gli interessati potranno incontrare docenti e operatori dei Dipartimenti, della Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi e dell’InfoPoint per ottenere approfondimenti su didattica e servizi. Saranno inoltre presenti operatori dell’Erdis, dell’Istituto Confucio e de Il Faro Housing.

