“Un soffio nel Creato”

sul Colle dell’Infinito

RECANATI - Appuntamento sabato alle 21,15 per una serata di poesia e musica

24 Agosto 2022 - Ore 13:02 - caricamento letture

Appuntamento con l’ultima serata dell’edizione 2022 de “i Poeti sul Colle” in programma sabato a Recanati. Dopo le serate del 24 luglio con la presentazione dell’Antologia “La Poesia delle Marche” curata da Guido Garufi, il 10 agosto con Luca Paci docente dell’Università di Cardiff che ha presentato l’Antologia bilingue italo-inglese “Tempo” di poeti italiani nel Regno Unito, sabato alle 21,15 sul Colle dell’Infinito, terzo ed ultimo incontro con una serata di poesia e musica “Un soffio nel Creato”. Daniele Piccini presenta il suo nuovo libro “Per la cruna” (Edizioni Crocetti) e leggerà alcuni brani. Introduce Umberto Piersanti, presidente del Centro Mondiale della Poesia. Conduce la serata Tiziana Bonifazi. Suggestioni sonore con Serena Abrami e Monica del Carpio al violoncello. Ingresso libero, non occorre prenotazione. Info allo 071/7570604 (solo mattino in orario 9.30 – 13.30 da lunedì a sabato)

