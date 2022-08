E’ morta Stefania Scuri, docente Unicam

e presidente della Corsa alla Spada

«Un esempio per tutti noi»

CAMERINO - E' morta a 47 anni dopo una terribile malattia. Il cordoglio dell'Ateneo e del rettore Claudio Pettinari. Il funerale domani alle 16 nella basilica di San Venanzio

24 Agosto 2022 - Ore 10:50 - caricamento letture

di Monia Orazi

Si è spenta questa notte a 47 anni Stefania Scuri docente dell’università di Camerino e presidente della Corsa alla Spada e palio. Un terribile male l’ha strappata all’affetto del marito Claudio, dei genitori Vincenzo ed Ignazia, della sorella Anna e delle tante persone che la conoscevano.

Tra i primi ad esprimere il cordoglio per la sua scomparsa il rettore Unicam Claudio Pettinari: «Purtroppo questa notte la professoressa Stefania Scuri ci ha lasciato. Stefania è stata, nonostante la sua giovane età, un esempio per tutti noi, per la competenza e la professionalità che la contraddistinguevano, per la spontaneità e la sincerità di ogni sua azione, per la disponibilità e gentilezza con cui si metteva a disposizione non solo dell’ateneo, ma con cui affrontava sfide difficili e impegnative, per la sua fiducia nella scienza nelle persone. Stefania ci mancherà, ma sono certo che il suo ricordo ci spingerà ad essere migliori». Anche l’ateneo di Camerino ha voluto esprimere il proprio in cordoglio ai familiari: « Il rettore e l’intera comunità universitaria si stringono intorno al marito Claudio, ai genitori e alla sorella di Stefania Scuri, docente Unicam prematuramente strappata all’affetto di tutti. Buona strada Stefania, ricorderemo sempre la tua grande competenza, la tua spontaneità, la tua allegria, la tua enorme disponibilità con tutti,.studenti e colleghi. Il tuo dolce sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori, il tuo lavoro sarà esempio per le giovani generazioni. Ti ricorderemo ogni giorno, tu non dimenticarci e portaci nel cuore».

Era il novembre del 2019 quando Stefania Scuri era stata eletta presidente della Corsa alla spada e palio, era attiva nell’associazione sin da piccola grazie al padre Vincenzo storico primo presidente della Corsa alla spada. Aveva traghettato la rievocazione nel difficile periodo della pandemia, riuscendo insieme al direttivo a mantenere vivo l’interesse e la presenza dell’amata rievocazione in forma telematica, si era impegnata sino all’ultimo, nonostante la malattia nella ripresa della manifestazione, era seduta in prima fila lo scorso maggio ed aveva preso parte alla premiazione degli atleti e del terziero, vincitori dell’edizione 2022. Era attiva fin da giovanissima, dagli anni del liceo classico di Camerino nel mondo del volontariato, aveva tantissimi anni da scout alle spalle e insieme al marito Claudio, subito dopo il terremoto e ad un gruppo di amici aveva fondato l’associazione “Io non crollo”, che tanto si era prodigata per aiutare e i cittadini terremotati, e non solo, di Camerino ma anche delle zone limitrofe. Sempre insieme al marito aveva ideato il progetto “Il quartiere delle associazioni”, sostenuto da una raccolta fondi dell’associazione “Io non crollo”, per dare una nuova casa alle associazioni di Camerino, che avevano perso la loro sede in centro storico. Era docente della scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute Unicam, docente di epidemiologia delle patologie legate alla nutrizione presso la scuola di Bioscienze e medicina veterinaria della stessa università. Aveva alle spalle, nonostante la giovane età un’intensa carriera accademica. Si era laureata in scienze biologiche a Camerino con il massimo dei voti, frequentando una serie di master e scuola di specializzazione. Sempre presso la stessa università aveva conseguito poi il dottorato in scienze e tecnologie per l’ambiente e aveva iniziato come assegnista di ricerca. Era impegnata in numerosi progetti di ricerca, aveva numerose pubblicazioni alle spalle. I suoi settori di ricerca riguardavano l’igiene ambientale degli alimenti, l’educazione sanitaria, le analisi chimiche sulle acque e sui cibi. Era una donna solare e sorridente, si metteva sempre a disposizione degli altri, era impegnata in tantissime attività sociali e volontarie. Tutta Camerino è rimasta attonita dal dolore per la sua prematura scomparsa. La camera ardente è aperta da questa mattina nella basilica di San Venanzio, dove domani pomeriggio alle 16 si svolgeranno i funerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA