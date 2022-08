Med Store Tunit Macerata,

l’idoneità sportiva

affidata al Gruppo Fisiomed

PROMO - Per la quarta stagione consecutiva il centro medico sarà sponsor e medical partner della squadra e i pallavolisti come di consueto hanno svolto le visite medico sportive nella sede di Civitanova

Per la quarta stagione consecutiva il Gruppo Medico Associati Fisiomed sarà sponsor e medical partner della Med Store Tunit Macerata e i pallavolisti come di consueto hanno svolto le visite medico sportive nel centro Fisiomed di Civitanova, un centro accreditato per la medicina dello Sport.

I test sono stati effettuati nella sede di Civitanova, una delle 4 strutture che negli anni sono state aggiunte a quella base di Sforzacosta, facendo diventare Fisiomed una realtà fondamentale per la salute di tanti utenti.

Pallavolo Macerata ad ottobre comincerà il campionato nazionale di A3 e i suoi atleti (presente anche il direttore generale Francesco Gabrielli) hanno appunto visionato gli ambulatori ed usufruito dei modernissimi macchinari, alcuni già sperimentati in virtù dell’accordo di partnership che consente ai pallavolisti di curare gli infortuni nelle varie sedi di Fisiomed in provincia.

Le visite sono state eseguite a Civitanova ma in futuro, nella nuova sede all’avanguardia in fase di ultimazione proprio a Sforzacosta, Fisiomed potrà fornire anche lì i servizi di Medicina dello sport.

Il pensiero dell’amministratore unico, il numero uno di Fisiomed Enrico Falistocco: «Noi siamo sempre stati vicini allo sport. Iniziammo proprio come centro fisioterapico e riabilitativo, inoltre ci siamo sempre impegnati per la promozione di attività sportive utili al benessere della collettività. Facciamo gli auguri a Pallavolo Macerata, della quale restiamo main sponsor del settore giovanile, affinché possa vivere e darci nuove soddisfazioni. Il nostro messaggio “Più sedi, più servizi, più vicini a te” non è solamente uno slogan, stiamo diventando sempre più grandi e la nuova sede permetterà di portare la Medicina dello sport anche a Macerata».

Così il presidente della Med Store Tunit Macerata Gianluca Tittarelli: «Si rinnova una partnership, un legame assai positivo che ci unisce da anni e che ci garantisce massima assistenza e professionalità. Le visite mediche sono un momento doveroso per l’idoneità e per la prevenzione della salute degli atleti, speriamo poi di non ricorrere troppo a Fisiomed anche per gli esami ed il recupero dei tanti infortuni come avvenuto nella scorsa, sfortunata, stagione».

