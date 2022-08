Morto in Perù, attesa per il rientro del feretro

Gli amici di Michele al lavoro

per fare il funerale al campo sportivo

MACERATA - Il corpo del 25enne, deceduto lo scorso 17 agosto, potrà essere riportato in Italia una volta sbrigate le formalità burocratiche. Al momento si trova a Lima. Intanto domani tornerà la sua fidanzata Giulia

Tragedia in Perù, attesa per il rientro in Italia del feretro di Michele Gironella morto durante una vacanza con la fidanzata, Giulia. Intanto gli amici di Villa Potenza di Macerata stanno cercando di organizzare il funerale nel campo sportivo della frazione dove il 25enne avrebbe iniziato gli allenamenti con la squadra di calcio, l’Helvia Recina, tra qualche settimana.

Il giovane era partito per il Perù il 12 agosto con WeRoad, una associazione di viaggi di gruppo. Con lui la fidanzata, Giulia. La coppia lo scorso 17 agosto si trovava in un villaggio. Giulia e Michele erano arrivati da poco e una volta sistemate le cose lui era andato a giocare una partitella di calcio. Proprio durante questa partita ha accusato un malore che gli è stato fatale. Il 25enne maceratese si è accasciato a terra. Hanno cercato di rianimarlo ma non si è ripreso. La famiglia vuole vederci chiaro sulle cause della morte. In Perù è stato fatto un accertamento medico legale e i documenti saranno esaminati da consulenti scelti dalla famiglia. Intanto domani è previsto il rientro in Italia della fidanzata di Michele che oggi si imbarcherà su di un volo, con lei porterà tutti gli effetti personali di Michele, Michi per gli amici e i familiari. In Italia ad attenderla ci sarà la sorella del 25enne, Giulia. E proprio Giulia e la sua famiglia dall’Italia stanno seguendo le pratiche per il rientro del feretro. Ieri il corpo del 25enne è stato trasferito a Lima per il riconoscimento da parte del consolato. Forse già domani, almeno è questa la speranza dei familiari, si avranno notizie per la data del rientro. «Purtroppo c’è tanta burocrazia» dice Giulia Gironella. L’altra speranza è che il funerale di Michele si possa svolgere al campo sportivo. Gli amici si sono mobilitati per chiedere il consenso da parte del vescovo di Macerata. Il campo consentirebbe di accogliere le tantissime persone che parteciperanno al funerale di Michi. Un ragazzo molto conosciuto anche per la passione per il calcio che lo ha portato a vestire le maglie di Abbadiense, Palombese, e ora l’Helvia Recina. Michele lavorava come operaio in un’azienda di Appignano.

