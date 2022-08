Il successo di Cinema Aperto

«Una proposta culturale

che aggrega tutti»

MACERATA - La rassegna organizzata dalla Pro loco a Palazzo Conventati si conclude con un bilancio estremamente positivo

Si è conclusa sabato la terza edizione di Cinema Aperto a Palazzo Conventati con la proiezione del film “Ave, Cesare!” dei fratelli Coen, rimandata a causa del maltempo.

«Nonostante la pioggia che ha vegliato l’inizio e la fine, la rassegna è stata un successo. Due settimane, sei serate di grandi film in compagnia di un pubblico incredibile che ad ogni proiezione ha rinnovato il suo entusiasmo per il cinema all’aperto a Macerata», commenta soddisfatta Marta Bettucci, che ha curato l’organizzazione della rassegna insieme alla Pro Loco di Macerata. Ci auguriamo che il progetto di Cinema Aperto cresca sempre di più e si aggiungano nuove collaborazioni come è successo con la Cineteca di Bologna.- continua Bettucci – Quest’anno la serata dedicata ai più piccoli, insieme alle libraie di Bibidi Bobidi Book, è stata un vero successo. Nel cortile di Palazzo Conventati sono risuonate più di cento risate di bambine e bambini incantati dalla magia del cinema».

«Molti i turisti che, incuriositi, si sono affacciati nel cortile di Palazzo Conventati per poi fermarsi e trascorrere insieme a noi la serata. – interviene il presidente Luciano Cartechini – Il cinema all’aperto è un appuntamento importante per l’estate maceratese, è molto atteso dai cittadini ed è una proposta culturale che aggrega tutti, appassionati, piccoli e giovani spettatori per la prima volta davanti il grande schermo, ma anche maceratesi che nelle settimane ferragostane restano in città. Ringraziamo l’amministrazione comunale e l’assessorato al turismo per il sostegno e la collaborazione».

