L’Orto dei pensieri accoglie

l’ironia di Macchini

e lo spettacolo di Massini

LORO PICENO - Illustri personaggi e docenti universitari protagonisti, dal 25 al 28 agosto, della quarta edizione della rassegna inserita nell'ambito del 50esimo "Festival del vino cotto"

Fervono gli ultimi preparativi per l’organizzazione degli eventi culturali nell’ambito della quarta edizione dell’Orto dei Pensieri a Loro Piceno. Come già in passato, l’Amministrazione comunale ha predisposto un intenso cartellone in coincidenza del notissimo Festival del Vino Cotto, giunto alla sua 50esima edizione.

Illustri personaggi e docenti universitari si daranno il cambio nell’esporre argomenti attinenti alla cultura classica e non solo. “Ci sono un sacco di cose straordinariamente terribili, ma niente è terribilmente più inquietante dell’essere umano” (Sofocle, Antigone, 442° a.C.) è l’argomento di fondo agli interventi che si succederanno nei quattro giorni (25, 26, 27 e 28 agosto) nello spazio verde dell’Orto dei Pensieri. In caso di maltempo gli eventi avranno luogo presso il vicino teatro comunale. Questo il programma, che vedrà ogni sera la conduzione e la presentazione di Francesca Travaglini di Radio Linea 1.

Giovedì 25 interverranno i docenti universitari Arianna Fermani e Marcello La Matina, che disserteranno sul Bene e sul Male nell’esperienza umana. Chiuderà la serata Piero Massimo Macchini, che offrirà il suo punto di vista ironico in merito alla filosofia.

Venerdì 26 vedrà esibirsi Nicola Donti in uno dei suoi monologhi divertenti, ma al contempo molto profondi; “Aspettando Zarathustra” sarà l’argomento del suo intervento. Sabato 27 si inizierà alle 19 con un reading di Lucia de Luca e Mina Shedev. Alle 21,30 l’attesissimo monologo di Stefano Massini, scrittore e drammaturgo che non ha bisogno di presentazione dopo le sue esibizioni in tv e i suoi successi internazionali. Chiuderanno la serata i docenti Arianna Fermani, Enrico Ariemma e Stefano Amendola, che ci parleranno di “Logos ed Eros”.

Domenica 28 gli stessi docenti universitari, congiuntamente al professor La Matina, disserteranno sul tema della rassegna, tratto dal Coro dell’Antigone. Tutte le serate saranno chiuse dall’esibizione di gruppi musicali. Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero, ad eccezione dell’esibizione di Stefano Massini, che sarà invece a pagamento (10 euro) sia su piattaforma internet (CiaoTicket https://www.ciaotickets.com/biglietti/stefano-massini-racconti), che la sera stessa sul posto.

