Oltre 50 persone

alla “Passeggiata inclusiva”

USCITA - L'iniziativa organizzata da Rita Orazi di Urbisaglia, insieme all'Anffas di Macerata. La giornata si è conclusa con una cena in pizzeria a Ussita

20 Agosto 2022 - Ore 16:55 - caricamento letture

Ben 55 persone, tra cui due in carrozzina, e un cane hanno partecipato alla “Passeggiata inclusiva”, organizzata da Rita Orazi di Urbisaglia, insieme all’Anffas di Macerata. Nel pomeriggio la comitiva ha raggiunto Ussita in pullman, per poi fare un giro accompagnati dalla guida Matteo Petracci. La giornata si è conclusa con una cena in una pizzeria di Ussita. «Grazie alla nostra amica dalla mille risorse Rita Orazi, che ci ha portato a Ussita in compagnia di tanti amici per una super passeggiata rigenerante, insieme è sempre festa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA