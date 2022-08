Cure termali a Sarnano,

il Comune pensa al trasporto

MACERATA - Dal 19 settembre al primo ottobre gli anziani del capoluogo potranno utlizzare il servizio. Sarà possibile iscriversi dal primo al 9 settembre. I posti disponibili sono 50

Dal primo settembre, fino al 9, allo sportello Social – Point Ircr, in piazza Mazzini a Macerata saranno aperte le iscrizioni per le cure termali a Sarnano in favore della terza età. Il Comune, infatti, mette a disposizione degli anziani residenti in città che ne abbiano necessità, un servizio di trasporto dal capoluogo fino alle terme San Giacomo, dal 19 settembre al primo ottobre. «Con il servizio di accompagnamento allo stabilimento termale di Sarnano proseguiamo il nostro percorso di attenzione e vicinanza nei confronti della terza età – afferma il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro -. Si tratta di un servizio che organizziamo per rispondere ai bisogni della comunità più anziana, la quale, magari per vari motivi, non avrebbe potuto effettuare le cure. Il viaggio alla terme, anche se finalizzato principalmente al raggiungimento del benessere psicofisico, può diventare in questo modo un momento di condivisione e un’opportunità di socializzazione».

La partenza dai vari punti di Macerata è fissata alle 8 del mattino. I posti disponibili sono 50 e riservati ai cittadini pensionati residenti in città. Previsto un contributo di 15 euro. Per accedere alle cure termali è necessaria una visita medica con lo specialista dello stabilimento e nell’occasione sarà obbligatorio presentare il certificato del medico di base con la prescrizione della terapia.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Servizi sociali telefonando ai numeri 0733256243 – 0733256375 o inviando una e-mail all’indirizzo simona.giachetta@comune.macerata.it, oppure allo Sportello Informanziani 0733263026 e lattanzi.ircrmc@gmail.com.

