Letizia Serrani vince la finale

di Miss Rocchetta Marche

SARNANO - La 19enne di Marina di Montemarciano diventa automaticamente prefinalista nazionale per l’edizione 2022 di Miss Italia. Al secondo posto si è classificata Shari Romoli di Pollenza

17 Agosto 2022 - Ore 19:00 - caricamento letture

Letizia Serrani è la nuova Miss Rocchetta Marche, un passaporto per Miss Italia (sarà prefinalista nazionale). Ieri sera, a Sarnano, si è svolta la finale per la corona di Miss Rocchetta Marche. La manifestazione, presentata da Marco Zingaretti, oltre alla gara di bellezza ha regalato momenti di musica. La giuria, presieduta dal sindaco Luca Piergentili e della quale facevano parte anche gli assessori Stefania Innamorati e Stefano Censori, ha decretato con un voto quasi unanime la vittoria di Letizia Serrani. Letizia, 19 anni, di Marina di Montemarciano, con questa affermazione diventa automaticamente prefinalista nazionale per l’edizione 2022 con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza Marche” per Miss Italia Marche. Al secondo posto si è classificata Shari Romoli di Pollenza.

