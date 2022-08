Incidente al rifugio del Fargno,

bambino cade con la bici:

soccorso con l’eliambulanza

USSITA - Il piccolo, 7 anni, è in vacanza con la famiglia. Per lui nulla di grave

16 Agosto 2022 - Ore 15:20 - caricamento letture

Bambino cade in bici al rifugio del Fargno, a Ussita: trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di questa mattina. Il piccolo, 7 anni, in vacanza con la famiglia al rifugio, questa mattina stava girando con la bici quando è caduto a terra. Immediati i soccorsi da parte del 118. Gli operatori dell’emergenza hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per raggiungere nel più breve tempo possibile il punto in cui si trovava il piccolo. Il bambino è stato trasportato all’ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso. Nulla di grave per il piccolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA