La pre season della Lube:

quattro amichevoli e un torneo a Biella

VOLLEY - I biancorossi affronteranno la Med Store Tunit Macerata, due volte la Videx Grottazzolina e la Sir Safety Susa Perugia. In Piemonte quadrangolare con Itas Trentino, Modena Volley e Vero Volley Monza

14 Agosto 2022 - Ore 13:00 - caricamento letture

Durante l’avvicinamento alla prossima stagione agonistica, la Lube Civitanova affronterà una serie di allenamenti congiunti casalinghi di buon livello con squadre di Serie A Credem Banca, alzando gradualmente l’asticella, e terminerà la preseason con un quadrangolare in Piemonte. Il primo test è fissato per sabato 3 settembre all’Eurosuole Forum con la Med Store Tunit Macerata, squadra che giocherà nel Girone Bianco di A3, mentre giovedì 8 e venerdì 16 settembre i biancorossi se la vedranno per due volte con la Videx Grottazzolina, neopromossa in A2. Mercoledì 21 settembre andrà scena un allenamento congiunto suggestivo con i vice campioni d’Italia della Sir Safety Susa Perugia, mentre nel fine settimana del 24 e 25 settembre capitan De Cecco e compagni si presenteranno quasi al completo al torneo di Biella “Volley sotto il Mucrone”, che vedrà la presenza di altri top club di SuperLega come Itas Trentino, Modena Volley e Vero Volley Monza.

Calendario allenamenti congiunti e test (orari da definire):

Sabato 3 settembre Lube Civitanova vs Med Store Tunit Macerata

Giovedì 8 settembre Lube Civitanova vs Videx Grottazzolina

Venerdì 16 settembre Lube Civitanova vs Videx Grottazzolina

Mercoledì 21 settembre Lube Civitanova vs Sir Safety Susa Perugia

Sabato 24 e domenica 25 settembre Torneo di Biella con Lube Civitanova, Itas Trentino, Modena Volley e Vero Volley Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA