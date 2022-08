Ferdani nelle sale operative,

vicinanza e apprezzamento

al personale delle forze dell’ordine

MACERATA - Il prefetto, in vista del Ferragosto, ha incontrato nelle rispettive sedi i vertici provinciali dei diversi Comandi per un ringraziamento «a tutti coloro impegnati anche in queste giornate, con sacrificio personale e delle famiglie, per il bene della comunità»

14 Agosto 2022 - Ore 18:39 - caricamento letture

Il prefetto di Macerata Flavio Ferdani si è recato oggi pomeriggio, nell’imminenza del Ferragosto, a visitare le sale operative della questura, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco.

«E’ stata l’occasione per esprimere vicinanza e apprezzamento al personale di tutte le forze impegnate H24, in un periodo cruciale dell’anno, a garantire il controllo del territorio, la sicurezza della circolazione, la salute e l’incolumità delle persone, la custodia delle abitazioni, dei beni e il soccorso pubblico – si legge in una nota – . A tutti coloro impegnati anche in queste giornate, con sacrificio personale e delle famiglie, per il bene della comunità, il Prefetto Ferdani ha inteso così esprimere il proprio ringraziamento per il loro operato.

Ad accogliere il Prefetto erano presenti, nelle rispettive sedi, i vertici provinciali dei diversi Comandi, il questore Vincenzo Trombadore, il comandante dei carabinieri Nicola Candido, il maggiore Giuseppe Perrone della Guardia di Finanza e il direttore Davide Paoloni dei Vigili del fuoco che hanno fornito al rappresentante del Governo un quadro delle attività svolte e dei servizi adottati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA